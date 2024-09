Die Polizei hat in der Nacht auf Mittwoch bei Kirchberg an der Jagst einen verletzten Autofahrer gesucht. Ein Hubschrauber fand ihn schließlich betrunken in einem Feld.

In Kirchberg an der Jagst (Kreis Schwäbisch Hall) hat ein Polizeihubschrauber einen schwer verletzten 65-Jährigen gefunden. Über zwei Stunden dauerte die intensive Suche mit Hubschrauber-Einsatz. Der Mann war mit seinem Wagen in Herboldshausen, einem Weiler des Kirchberger Teilorts Lendsiedel, am späten Dienstagabend in einer Kurve von der Straßen abgekommen. Er prallte gegen eine Mauer und überschlug sich. Anschließend habe sich der 65-Jährige zu Fuß von der Unfallstelle entfernt, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Ein Polizeihubschrauber entdeckte ihn einige Zeit später schwer verletzt in einem Maisfeld. Er wurde in eine Klinik gebracht.

Mann soll Alkohol getrunken haben

Laut Polizei war der Mann stark betrunken. Ob das der Grund für den Unfall und sein Entfernen von der Unfallstelle war, sei noch unklar, so der Polizeisprecher weiter. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.