Brand mitten in Gaildorf: Rund eine Million Euro Schaden

Mitten in Gaildorf brannte am Dienstagmittag ein Einfamilienhaus. Wie es dazu kam ist noch unklar, der Schaden ist groß. Benachbarte Gebäude konnten gerettet werden.

Kurz nach 12 Uhr brach das Feuer am Dienstag in der Ortsmitte von Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) in einen Einfamilienhaus aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr hätten Ober- und Dachgeschoss bereits lichterloh gebrannt, sagte Jürgen Dahner, Stadtbrandmeister der Feuerwehr Gaildorf, dem SWR. Häuser in der Nachbarschaft wurden aus Sicherheitsgründen geräumt. Ein Übergreifen der Flammen konnte die Feuerwehr verhindern, das Haus selbst wurde durch das Feuer jedoch völlig zerstört.

Ermittlungen zur Brandursache

Verletzt wurde niemand. 15 Fahrzeuge der Feuerwehr waren vor Ort, über 70 Kräfte auch aus umliegenden Gemeinden im Einsatz. Der Schaden ist mit rund einer Million Euro hoch. Jetzt laufen die Ermittlungen zur Brandursache.