per Mail teilen

Knapp drei Wochen nach dem Kirchenbrand in Widdern ist die Ursache des Feuers weiter unklar. Laut Polizei wird in alle Richtungen ermittelt. Auch Brandstiftung sei denkbar.

Mitte August an einem Sonntagmorgen: Ein Feuer zerstört die kleine katholische Kirche St. Joseph in Widdern (Kreis Heilbronn) - sie brennt vollständig ab. Noch tappt die Polizei im Dunkeln. Die Vernehmungen laufen aktuell immer noch und es wird in alle Richtungen ermittelt, teilte eine Sprecherin auf SWR-Anfrage mit. Auch Brandstiftung oder ein Unfall seien möglich.

Widderner Kirche vollständig niedergebrannt

Mit ersten Ergebnissen, die der Öffentlichkeit präsentiert werden können, rechne man erst gegen Ende des Monats, heißt es von der Polizei weiter. Bei dem Brand ist den Angaben zufolge ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden, verletzt wurde niemand.