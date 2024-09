per Mail teilen

Lehrermangel, Bezahlung, G9: BW-Kultusministerin Theresa Schopper muss sich im neuen Schuljahr um viele Themen kümmern. Unsere Instagram-Community konnte ihr einige Fragen stellen.

Warum bekommen Referendare und Referendarinnen in den Sommerferien kein Geld? Wieso verdienen Lehrkräfte an Baden-Württembergs Grundschulen weniger als in anderen Bundesländern? Wie laufen die Vorbereitungen auf G9? Warum gibt es so wenig Lehrkräfte? Wir haben Follower und Followerinnen auf Instagram aufgerufen, uns ihre Fragen an die baden-württembergische Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne).

Ein Thema, das viele User und Userinnen in unserer Instagram-Community bewegt hat, ist die Bezahlung von Referendaren und Referendarinnen über die Sommerferien. Denn fertig ausgebildete Lehrkräfte in Baden-Württemberg dürfen ihre Lehrstellen erst zum neuen Schuljahr ab Anfang September antreten. Für die Sommerferien müssen sie sich arbeitslos melden.

Warum werden Referendare immer noch nicht über die Sommerferien bezahlt?

Theresa Schopper: "Die Ausbildung geht bis Ende Juli. Das gilt für alle Ausbildungsberufe, die wir haben. Für Juristen, für Ingenieure, für Förster - für alle, die in den Staatsdienst kommen. Sobald die Ausbildung endet, beginnt ein neues Dienstverhältnis und das startet, wenn die Referendare Mitte September eine Stelle antreten."

Auch die Bezahlung von Lehrkräften war unter den eingereichten Fragen ein wichtiges Thema - vor allem bei Grundschullehrerinnen und -lehrern. In Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg oder Bayern werden Grundschullehrkräfte bereits nach der Besoldungsstufe A13 bezahlt. In Baden-Württemberg dagegen bekommen die Lehrerinnen und Lehrer nur A12, das kann einen Unterschied von bis zu 500 Euro im Monat ausmachen.

Wann kommt A13 für alle Grundschullehrkräfte? #Wertschätzung

Schopper: "Wir haben kein A13, außer man wird Rektor oder Rektorin, oder übernimmt eine entsprechende Führungsaufgabe an den Grundschulen. Das liegt schlichtweg daran, dass wir momentan das Geld nicht haben."

Die Rückkehr zu G9 an den Gymnasien sorgt schon lange für Diskussionen. Ein Volksbegehren für eine Rückkehr für alle Schüler hat das Innenministerium im Juli abgelehnt. Die Eltern wollen das nicht hinnehmen - nun muss ein Gericht entscheiden. G9 soll zum Schuljahr 2025/2026 in Baden-Württemberg zwar eingeführt werden - allerdings zunächst nur für die Klassen fünf und sechs.

Warum wehrt man sich so sehr gegen die G9-Einführung (für alle)?

Schopper: "G9 zu fordern und G9 umzusetzen, sind zwei Paar Stiefel. Wir planen schon jetzt mit großem Nachdruck und großem Engagement - aber wir brauchen Lehrpläne, wir brauchen Lehrkräfte und wir brauchen Schulräume. Wir können nicht sagen: 'Aus neun macht acht und dann wird das schon gut sein.' Dazu gehört ein riesiger Verwaltungs- aber auch ein inhaltlicher und baulicher Vorlauf."

Der Lehrkräftemangel in den Schulen ist schon länger ein Problem in Baden-Württemberg. Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) geht davon aus, dass sich die Situation in diesem Jahr fast überall im Land nochmals verschlechtert. Bereits im vergangenen Jahr blieben rund 550 Stellen zum Schulbeginn unbesetzt. Viele Userinnen und User fragen deshalb: "Warum schafft es das Land nicht, für ausreichend pädagogische Fachkräfte zu sorgen?"

Warum gibt es zu wenig Lehrkräfte und was wird dagegen gemacht?

Schopper: "Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal nahezu alle Lehrstellen besetzt - aktuell fehlen noch 250. Um dorthin zu kommen, haben wir die Zahl der Studienplätze erhöht und mittlerweile tatsächlich 1.000 Grundschullehrkräfte, die jährlich neu in den Schuldienst starten können. Darüber sind wir sehr froh.

Aber in bestimmten Fächern gibt es immer noch Probleme, zum Beispiel bei den MINT-Fächern, Kunst am Gymnasium oder an den Sekundarschulen. Darüber hinaus gibt es Landstriche, die sind eine Schokoladenseite. Nach Freiburg oder Heidelberg wollen alle, aber es gibt auch Orte, da finden wir unter allen Bewerbungen niemanden, der dort arbeiten möchte."

Warum lernen Schülerinnen und Schüler im Unterricht nichts über Steuererklärungen oder ähnliche Themen, die sie "im wahren Leben" brauchen? Auch der Landesschülerbeirat kritisiert, dass die Unterrichtskonzepte veraltet seien. Unterstützung dafür gibt es unter anderem vom Berufsschullehrerverband, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, dem Verband Bildung und Erziehung und dem Landeselternbeirat.

Warum lernen wir zum Beispiel wie man eine Gedicht-Analyse macht, aber keine wichtigeren Themen?

Schopper: "Die These, dass man nicht das lernt, was man im Leben braucht, finde ich ziemlich steil. Bei einer Gedichtanalyse kann man beispielsweise zeigen, wie tief Sprache geht - wie die Zeit war, in der das Gedicht geschrieben wurde oder auch, was für den Transfer im Sprachlichen notwendig ist. Aber wahrscheinlich weiß jeder noch Dinge aus seiner Schulzeit, bei denen man für sich dachte: 'Puh, hat es das jetzt gebraucht?'

Wir sehen uns immer an, was man [im Lehrplan] aktualisieren kann. Wir haben zum Beispiel neue Schwerpunkte auf Demokratie, Nachhaltigkeit und auch die berufliche Orientierung gesetzt. Aber manche Informationen kann man sich auch mal aus dem Netz holen, zum Beispiel, wie eine Steuererklärung funktioniert."

In einigen Ländern sind Schuluniformen völlig normal. Zum Beispiel soll so verhindert werden, dass sich Kinder aus eher gehobeneren Elternhäusern von Kindern aus ärmeren Verhältnissen durch teure Kleidung absetzen können. Auch auf Instagram fragt man sich, ob eine einheitliche Schulkleidung Mobbing an Schulen verhindern kann.

Was spricht gegen die Einführung von Schuluniformen?

Schopper: "Ich persönlich bin eher eine Freundin von Schuluniformen, weil die Fragen 'welche Marke trage ich?' oder 'was ist der neueste modische Schrei?' wegfallen. Aber wir haben hier keine Tradition wie in angelsächsischen Ländern und dann wird auch wieder argumentiert, dass es für manche Leute zu teuer wäre. Ich persönlich würde aber, wenn es zu einer Abstimmung 'Schuluniform - ja oder nein?' kommen sollte, auf der Ja-Seite stehen."