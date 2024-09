Am ersten Schultag nach den Ferien gibt es für einige Schülerinnen und Schüler in Karlsruhe noch keinen Stundenplan. Das Problem existiert offenbar auch an anderen Schulen.

In einer Grundschule in Karlsruhe stehen Schülerinnen und Schüler am ersten Schultag nach den Sommerferien noch ohne Stundenplan da. Erst nächste Woche soll es ihn laut dem Schulleiter geben. Aktuell beginnt der reguläre Unterricht später, auch weil noch nicht alle Lehrerinnen und Lehrer zugewiesen worden seien.

Eltern in Karlsruhe verärgert: Stundenplan verzögert sich

Bei vielen Eltern sorgt das für Unmut. Eine Elternbeirätin will genauso wie der Schulleiter anonym bleiben. "Es ist eine Zumutung", findet sie. Am ersten Tag habe ihr Kind nur Klassenlehrerstunden gehabt.

In einem Brief an die Eltern erklärt der Schulleiter die Situation. Der Brief liegt dem SWR vor. Demnach sei es auch wegen der aktuellen Rahmenbedingungen nicht möglich gewesen, einen konkreten Stundenplan für die Kinder zu erstellen. In der ersten Woche beginnt der Unterricht erst um 8:30 Uhr. Eine Notbetreuung sei aber ab 7:45 Uhr eingerichtet. Außerdem werde es in der ersten Woche keine Hausaufgaben geben.

Offenbar weitere Schulen in der Region Pforzheim betroffen

Dem Schulamt in Karlsruhe sind dagegen auf SWR-Nachfrage keine Schulen bekannt, die den Unterricht ohne Stundenplan begonnen haben. Die Grundschule in Karlsruhe ist aber offenbar kein Einzelfall. Volker Traub ist Schulamtsleiter für den Stadtkreis Pforzheim, den Enzkreis und den Kreis Calw.

Er geht davon aus, dass es auch dort einzelne Schulen gibt, bei denen die Stundenpläne noch nicht feststehen. Der Einstellungsprozess für neue Lehrerinnen und Lehrer sei noch nicht überall abgeschlossen, so Traub. Das sei aber normal, weil man bis zum Ende der Ferien versuche, offene Stellen zu besetzen.

Nicht nur in Karlsruhe haben offenbar vereinzelte Schulen noch keinen festen Stundenplan in der ersten Unterrichtswoche. (Symbolbild) IMAGO IMAGO / Jochen Tack

Schulstart: Lehrermangel auf dem Land ein großes Problem

Großer Lehrermangel herrscht vor allem in ländlichen Regionen. Im Raum Calw habe es auf viele ausgeschriebene Stellen keine einzige Bewerbung gegeben, so das Regierungspräsidium Karlsruhe. Auch in Pforzheim sind nicht alle unbefristeten Stellen besetzt worden. Angebote seien gemacht, aber nicht angenommen worden, heißt es.

Entlang der Rheinschiene sehe es dagegen besser aus: Dort gab es auf ausgeschriebene Grundschulstellen laut Regierungspräsidium bis zu 120 Bewerbungen.