Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Matthias Deggeller.

6:51 Uhr Inklusions-Experten sollen Kitas unterstützen Die Landesregierung will die Inklusion von Kindern mit Behinderung in Kitas verbessern. Inklusions-Expertinnen und -Experten sollen künftig überall in Baden-Württemberg Kitas gezielt beraten. Einen entsprechenden Modellversuch gab es über einen Zeitraum von vier Jahren bereits in acht Kommunen. Das Konzept sieht vor, dass Fachkräfte künftig in ganz Baden-Württemberg den Kita-Teams beratend zur Seite stehen und zum Beispiel helfen, Berührungsängste abzubauen. Dabei geht es nicht nur um den Umgang mit Kindern mit Behinderung, sondern auch allgemein um den Umgang mit ganz verschiedenen Kindern - zum Beispiel mit unterschiedlichen Sprachkenntnissen und charakterlichen Besonderheiten. Baden-Württemberg Experten sollen inklusive Förderung unterstützen "Fachdienst Inklusion" für Kitas in allen Kommunen in BW Die BW-Landesregierung will die Inklusion von Kindern mit Behinderung in Kitas verbessern. Ein "Fachdienst Inklusion" soll nach SWR-Informationen in Kommunen die Kitas unterstützen.

6:32 Uhr Wieder Zugverkehr zwischen Tübingen und Stuttgart - Probleme im Kreis Rastatt Die Züge zwischen Tübingen, Reutlingen und Stuttgart fahren ab heute wieder normal. Das hat die Bahn dem SWR bestätigt. In der Nacht auf Dienstag gibt es aber noch einmal Schienenersatzverkehr. Rückblick: Seit Ende Juli fuhren erst weniger Züge von Tübingen nach Stuttgart, dann gar keine mehr. Der Grund: Zwischen Tübingen und Kirchentellinsfurt ist eine neue Brücke gebaut worden. Die Bauarbeiten werden laut SWEG und Deutscher Bahn pünktlich beendet. Nicht ganz rund läuft es hingegen zwischen Karlsruhe und Ötigheim (Kreis Rastatt). Der S-Bahn-Betrieb bleibt dort auch heute unterbrochen. Laut der Albtalverkehrsgesellschaft konnte die Deutsche Bahn die Strecke zwischen Durmersheim und Ötigheim wegen andauernder Bauarbeiten nicht rechtzeitig freigeben. Erst morgen könnten die S7 und S8 wieder regulär fahren. Für Schülerinnen und Schüler soll es Schienenersatzverkehr geben. Sendung am Mo. , 9.9.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Tübingen - Nachrichten

6:24 Uhr So wird heute das Wetter in BW Habt ihr das schöne, warme Wetter am Samstag nochmal genossen? Denn in den kommenden Tagen wird es richtig herbstlich. Es hat sich deutlich abgekühlt. Heute steigen die Temperaturen am Nachmittag auf nur noch 15 bis 19 Grad, am Rhein und im Kraichgau bis zu 21 Grad. Dabei gibt es viele Wolken, aus denen es immer wieder regnet. Am Nachmittag zeigt sich die Sonne ab und an, aber es kommt weiterhin zu Schauern. An den kommenden Tagen gehen die Temperaturen weiter runter. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (38,2 MB | MP4)

6:14 Uhr Paralympische Spiele in Paris beendet Bei strömendem Regen sind gestern Abend in Paris die Paralympischen Spiele zu Ende gegangen. Im Stade de France fand ein bunte Schlussfeier mit viel Musik statt. Die deutsche Fahne trugen die Schwimmerin Elena Krawzow und der Säbelfechter Maurice Schmidt, die beide Gold gewonnen haben, in die Arena. Der Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees, Andrew Parsons, sprach von den "spektakulärsten Paralympischen Spielen aller Zeiten". Um 21:57 Uhr erlosch im Jardin des Tuileries das Paralympische Feuer. Damit endete die insgesamt sechswöchige Olympia-Zeit in der französischen Hauptstadt. Die nächsten Sommer-Paralympics finden - wie die Olympischen Spiele - 2028 in Los Angeles statt. Abschlussfeier im Stade de France Paralympics in Paris stimmungsvoll beendet Die 17. Paralympics sind beendet. Die Spiele endeten am Sonntag mit einer Abschlussfeier - die wie bereits die Eröffnungsfeier und die Feiern der Olympischen Spiele stimmungsvoll … Sendung am Mo. , 9.9.2024 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:07 Uhr Hohenlohekreis: Segelflugzeug stürzt ab - zwei Schwerverletzte Ein Segelflugzeug ist gestern Nachmittag bei Ingelfingen (Hohenlohekreis) kurz nach dem Start abgestürzt. Dabei wurden die beiden Insassen - der 54-jährige Pilot und ein 11-jähriger Junge - schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach verlor das Flugzeug in etwa 25 Metern Höhe aus bislang nicht bekannter Ursache an Höhe, streifte einige Bäume und fiel auf den Boden. Der Pilot und das Kind wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei sucht nach Zeugen. Sendung am So. , 8.9.2024 20:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:05 Uhr Das wird heute wichtig In Ulm beginnt vor dem Landgericht der Prozess um die Geiselnahme in einem Ulmer Café am 26. Januar dieses Jahres. Einem 44-jährigen Soldaten aus Nordrhein-Westfalen wird vorgeworfen, in dem Café ein Dutzende Gäste und Mitarbeitende als Geiseln genommen zu haben. Der Mann habe die Geiseln mit einer täuschend echten Pistolen-Attrappe bedroht und aufgefordert, die Polizei zu rufen. Sein Ziel sei gewesen, die einschreitenden Polizeibeamten während der laufenden Geiselnahme zu einem finalen "Rettungsschuss" zu zwingen. Wie von ihm erwartet, eröffneten die Polizisten das Feuer. Der 44-Jährige wurde getroffen und schwer verletzt, die Geiseln blieben unverletzt. In Baden-Württemberg beginnt wieder die Schule. Gerade für Erstklässlerinnen und Erstklässler stellt der Weg von und zur Schule eine große Herausforderung dar. Darum sollten vor allem Rad- und Autofahrer besonders vorsichtig agieren. Heute startet die Nationale Krebspräventionswoche unter dem Titel "Gemeinsam bewegen - Krebsrisiko senken". Mit der gemeinsamen Initiative wollen das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg, die Deutsche Krebshilfe und die Deutsche Krebsgesellschaft bis Sonntag auf das große Potenzial der Prävention aufmerksam machen. Der Titel weist darauf hin: Es geht in diesem Jahr um das Thema Bewegung. Studien belegten, dass regelmäßige Bewegung das Risiko für bestimmte Krebserkrankungen senke, so die Deutsche Krebsgesellschaft. Wer im Raum Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) unterwegs ist, muss sich ab heute auf eine Vollsperrung der dortigen Bundesstraße 10 gefasst machen. Das betrifft eine rund drei Kilometer lange Strecke zwischen dem Friedhof am Ortsausgang von Geislingen in Richtung Amstetten und der Abzweigung der K 1440 nach Wittingen. Geplant ist eine Erneuerung der Fahrbahndecke. Die Baumaßnahme ist in zwei Bauabschnitte unterteilt: Die Arbeiten im ersten Abschnitt enden voraussichtlich am 4. Oktober.