per Mail teilen

Über den Sommer hinweg lagen auf dem Herrenberger Marktplatz viele Tonnen Sand. Nun müssen sie dort wieder weg - weshalb Privatleute ihn kostenlos mitnehmen können.

In Herrenberg (Kreis Böblingen) können Privatleute am Montag auf dem Marktplatz kostenlos Sand mitnehmen. Dort wurde der Sand in den Wochen davor für einen großen "Sandstrand" verwendet, der für den "Herrenberger Strandsommer" aufgebaut worden war. Nach Angaben des Herrenberger Stadtmarketings, das den "Strandsommer" veranstaltete, handelt es sich um "feinsten Spielsand". "Wir vermuten, dass zwischen 6:30 Uhr und 8 Uhr die meisten Personen vor Ort sein werden, um den Sand abzuholen", teilte das Stadtmarketing dem SWR mit.

Manche holen den Sand anhängerweise ab

Auf dem Marktplatz befanden sich wochenlang Liegestühle, Strandkörbe und Sonnenschirme für Besucherinnen und Besucher. "Die Kleinen spielen und buddeln im Sand, während die Großen mit Kaffee, Eis oder kühlem Getränk rund um den Marktbrunnen die Sonne genießen", bewarb die Stadt Herrenberg die Veranstaltung. Sie rechnet damit, dass am Montagmorgen viele mit Anhängern kommen, um den Sand mitzunehmen.

"Gratis-Sand" in Herrenberg hat Tradition

Als das Event 2022 stattfand, wurden nach Angaben der Stadt 150 Tonnen davon aufgeschüttet. Um welche Menge es sich in diesem Jahr genau handelte, ist unklar. Der Sand wurde auch bereits in der Vergangenheit nach dem Ende der Veranstaltung verschenkt. Nach dem Ende der Aktion sollen am Montag ab 9 Uhr die Überbleibsel des diesjährigen "Strandsommers" auf dem Marktplatz abgebaut werden.