Bahnreisende brauchen gute Nerven. Bauarbeiten auf der Strecke Tübingen-Reutlingen bringen teilweise auch die Ammertalbahn zum Stehen. Es verkehren deshalb zeitweise Busse.

Auf der Ammertalbahn zwischen Tübingen und Herrenberg fahren nun doch zeitweise Züge. Ursprünglich wollte die Deutsche Bahn auf der Strecke vom 30. Juli bis 8. September Schienenersatzverkehr einsetzten. Grund: eine Brücke im Neckartal bei Tübingen auf der Neckar-Alb-Bahn wird neu gebaut. Die geplanten Zugausfälle in den Sommerferien auf den Verbindungen zwischen Tübingen und Stuttgart haben zu heftiger Kritik bei Politikern und Empörung der Bahnkunden gesorgt.

Brückenbau bei Kirchentellinsfurt. Aufgrund dieser Baustelle gibt es in den Sommerferien Einschränkungen im Bahnverkehr. SWR Roland Altenburger

Zwischen Tübingen und Stuttgart fahren nun ab Samstag, 27. Juli bis 30. August weniger Züge. Ab 31. August bis zum Ende der Sommerferien fahren aber gar keine Züge mehr. Die elektrische Oberleitung im Tübinger Hauptbahnhof wird nicht komplett abgeschaltet, so die DB Regio im Ammertal. Der Zugverkehr zwischen Tübingen und Herrenberg könne mit elektrischen Fahrzeugen im Halbstundentakt organisiert werden. Die Sperrung vom 31. August bis 08. September bleibt aber bestehen. Ab 19:30 Uhr verkehrt wegen Personalmangel im Stellwerk ohnehin ein Schienenersatzverkehr.

SWR-Reporter Bertram Schwarz zum Schienenersatzverkehr Tübingen-Reutlingen-Stuttgart:

Busse zwischen Tübingen und Herrenberg

Der Schienenersatz-Fahrplan zwischen Tübingen und Herrenberg ist veröffentlicht. Demnach fährt ab 31. August tagsüber alle 30 Minuten, am Wochenende jede Stunde ein Bus zwischen den beiden Endhaltestellen der Ammertalbahn. Also vom Tübinger Busbahnhof, direkt vor dem Hauptbahnhof, nach Herrenberg Bahnhof / ZOB und umgekehrt. Unterwegs hält der Bus in Altingen, Entringen, Pfäffingen und Unterjesingen.

Wichtige Bahnverbindung zwischen Tübingen und Stuttgart gekappt

Der Fahrplan des Schienenersatzverkehrs zwischen Tübingen und Stuttgart verspricht eine direkte Busverbindung alle 15 Minuten ohne Zwischenhalte. Und zwar vom 30. Juli bis 8. September. Das gleiche gilt für eine Direktverbindung Reutlingen – Stuttgart, die aber nur im 30-Minuten-Takt. Die beiden Nachbarstädte Tübingen und Reutlingen sollen ebenfalls alle halbe Stunde mit einem Direktbus verbunden werden, ab 2. August auch schon ab und bis Nürtingen, teils mit Zwischenhalten.

Wenigstens genug Platz: der Busbahnhof Nürtingen kann wohl alle Leute verkraften, die hier aus dem Bus oder in den Bus umsteigen. IMAGO IMAGO / Horst Rudel

Nürtingen als neuer Dreh- und Angelpunkt

Nürtingen ist ein gutes Zwischenziel in diesem Bahnsommer: Ab Nürtingen können Reisende in den regulären Zugverkehr wechseln und zum Beispiel direkt zum Hauptbahnhof Stuttgart fahren.