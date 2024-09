per Mail teilen

Der Europa-Park in Rust ist erneut als "Bester Freizeitpark der Welt" ausgezeichnet worden. Die Betreiber bekamen diesen Preis zum schon neunten Mal.

Den Preis gab es gestern Abend im US-Freizeitpark "Kennywood" in Pennsylvania. Mit dieser Auszeichnung konnte sich Deutschlands größter Freizeitpark erneut gegen renommierte Freizeitparks wie Disney World und die Universal Studios durchsetzen. Das Unternehmen aus Rust (Ortenaukreis) erhielt die Auszeichnung schon zum neunten Mal. "Die erneute Auszeichnung als 'Bester Freizeitpark der Welt' erfüllt mich, besonders im Vorfeld unseres 50. Jubiläums, mit großem Stolz", sagte Europa-Park Inhaber Roland Mack. Das teilte das Unternehmen mit.

Mack sieht Leidenschaft als Erfolgsgarant

Der Chef des Freizeitparks Roland Mack betonte, dass "... unsere Familientraditionen, unsere Leidenschaft für Qualität und unser unermüdliches Streben nach Exzellenz auch nach fast fünf Jahrzehnten weltweit weiterhin große Anerkennung findet". Der 74-jährige studierte Maschinenbauingenieure hatte 1975 den Europa-Park Rust gegründet und zum größten Freizeitpark Deutschlands ausgebaut.

Weitere Auszeichnungen für Achterbahnen

Zusätzlich zur Auszeichnung "Weltbester Freizeitpark" gab es in Kennywood weitere Preise für Macks Unternehmen. So wurde die Achterbahn-Innovation "Voltron Neverapowered by Rimac" von MACK Rides als "Beste neue Achterbahn der Welt" prämiert. Für den innerhalb eines Jahres umgesetzten Wiederaufbau des Themenbereichs Österreich mit "Alpenexpress Enzian" und "Tiroler Wildwasserbahn" vergab die Jury den "Turnstile Award".