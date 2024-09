Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Matthias Breitinger.

7:13 Uhr Nachts Zugausfälle zwischen Ulm und Friedrichshafen Personalmangel führt auf der Südbahn zwischen Ulm und Friedrichshafen zu nächtlichen Zugausfällen: Ab morgen streicht die Deutsche Bahn dienstags bis samstags zwischen 0:40 Uhr und 4:30 Uhr die Verbindungen, wie das Unternehmen mitteilte. Damit entfallen bis zum 14. Dezember pro Nacht vier Zugfahrten. Grund sei ein erhöhter Krankenstand in den Stellwerken entlang der Strecke. In der genannten Zeit fahren ersatzweise Busse, die allerdings etwas andere Fahrzeiten haben. Darum bittet die Bahn ihre Fahrgäste, mehr Reisezeit einzuplanen. Eine Fahrradmitnahme sei in den Bussen aus Kapazitätsgründen nicht möglich.

7:04 Uhr Dank Angler: Vermisstenfall vor 38 Jahren jetzt gelöst? Ein Auto mit offenbar menschlichen Knochen ist bei Rastatt aus dem Rhein geborgen worden. Wie die Offenburger Polizei mitteilte, war bereits in der vergangenen Woche ein Angler mit seinem Haken an einem Gegenstand im Wasser hängen geblieben. Er ging in den Fluss, tauchte der Angelschnur nach - und entdeckte ein Fahrzeugkennzeichen. Daraufhin verständigte er das Wasserwirtschaftsamt. Nach der Bergung des roten Opels durch Taucher der Wasserschutzpolizei kamen offenbar menschliche Knochen im Inneren des Wagens zum Vorschein. Die Polizei vermutet, dass es sich um einen seit 1986 vermissten Menschen handelt.

Zu Beginn des neuen Schuljahrs am kommenden Montag fehlen erneut Lehrkräfte in Baden-Württemberg, allerdings deutlich weniger als in den vergangenen Jahren. Derzeit seien noch 250 Stellen offen, sagte Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne). Kurz vor Beginn des vergangenen Schuljahres waren noch 565 Stellen offen, im Jahr zuvor hatten 890 Lehrerinnen und Lehrer gefehlt. Schopper zeigte sich im SWR-Interview zuversichtlich, dass auch die fehlenden 250 Stellen noch besetzt werden können. Außerdem äußerte sie sich zur Kritik des Landesschülerbeirats am aktuellen Lehrplan.

Seit dem 9. Mai hat der gebürtige Stuttgarter Jonas Deichmann einen immer gleichen Tagesablauf gehabt. Klingt erstmal unspektakulär, in seinem Fall ist es aber ein Weltrekord, denn der 37-Jährige hat in diesen 120 Tagen 120 Mal einen Triathlon absolviert: täglich 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Rad fahren und 42,2 Kilometer laufen. So legte er in der Triathlon-Hochburg Roth in Mittelfranken insgesamt 456 Kilometer im Wasser, 21.600 Kilometer auf dem Rad und 5.064 Kilometer zu Fuß zurück. Als gestern Abend dann der letzte Kilometer des letzten Marathons gelaufen war, wurde der Extremsportler frenetisch von den Fans gefeiert. Zu Fuß schritt er mit der Startnummer 120 über die Ziellinie, dazu spielte das Stadtorchester den Queen-Klassiker "Don't Stop Me Now". "Ein unvergesslicher Sommer für mich", sagte Deichmann überglücklich, nachdem es geschafft und der minutenlange Applaus vorbei war.

Eine Frau aus Marbach (Kreis Ludwigsburg) ist am Mittwoch bei einer Bergwanderung in Österreich tödlich verunglückt. Die 31-Jährige war laut Polizei gemeinsam mit ihrem Ehemann auf dem Postalmklettersteig in der Nähe von St. Gilgen unterwegs, als sie stürzte. Möglicherweise sei die Marbacherin für kurze Zeit ausgehängt gewesen und dabei abgerutscht, mutmaßt die Polizei. Die Frau stürzte rund hundert Meter über steiles, felsiges Gelände in den Rußbach und wurde tödlich verletzt.

Der heutige Freitag beginnt mit schauerartigen Regenfällen, die aber im Verlauf des Tages langsam Richtung Norden abziehen. Von Südwesten her entspannt sich die Wetterlage dann allmählich, am Nachmittag wird es sonnig und trocken. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 26 Grad. Morgen kann es noch mal über 30 Grad geben. Am Sonntag gibt es dann wieder eine leichte Abkühlung mit Schauern und Gewittern.

Die Deutsche Bahn will die Digitalisierung von Schienen und Stellwerken in Deutschland beenden. Das geht aus internen Plänen hervor, die dem SWR vorliegen. Mehrere Insider, darunter die Landesverkehrsminister aus Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein, haben die Existenz dieser Pläne bestätigt. Demnach sollen alte und marode Stellwerke nicht - wie bisher geplant - durch neue digitale Stellwerke ersetzt werden, sondern durch herkömmliche elektronische Technik. Experten befürchten, dass die Bahn ohne diese neue Technik weniger leistungsfähig und weniger zuverlässig bleibt.

6:13 Uhr Das wird heute wichtig in BW Gut fünf Monate nach der Messerattacke mit drei Toten in Hohentengen am Hochrhein (Kreis Waldshut) soll heute das Urteil gegen den Tatverdächtigen fallen. Der 19-Jährige ist im Prozess vor der großen Jugendkammer des örtlichen Landgerichts in Waldshut-Tiengen wegen Totschlags in drei Fällen und versuchten Totschlags mit gefährlicher Körperverletzung angeklagt. In Albstadt (Zollernalbkreis) soll es heute Abend zum ersten Mal eine CSD-Demonstration für Vielfalt, Offenheit und Freiheit geben. Laut den Veranstaltern erleben gerade junge queere Menschen in der konservativen Gegend auf der Schwäbischen Alb oft Ablehnung und Ausgrenzung und halten ihre sexuelle Identität deshalb geheim. Rechte und rechtsextreme Gruppen haben im Internet zu einer Gegenkundgebung aufgerufen. Die Polizei will die Teilnehmenden der beiden Demonstrationen auseinander halten. Heute ist wieder die "Earth Night". Ab 22 Uhr werden Menschen weltweit eine ganze Nacht lang das Außenlicht abschalten und so ein Zeichen gegen die zunehmende Lichtverschmutzung setzen. Die Aktion wurde 2020 ins Leben gerufen. Auch Städte in Baden-Württemberg beteiligen sich daran, zum Beispiel Stuttgart, Mannheim, Heidelberg und Freiburg.

Auf der B29 ist gestern bei einem Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen ein zehnjähriger Junge ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Aalen mitteilte, kollidierten die Fahrzeuge zwischen Lauchheim und Bopfingen (beide Ostalbkreis). Nach ersten Erkenntnissen war ein 68-jähriger Fahrer mit einem Sattelzug auf der B29 unterwegs. In einer Linkskurve stieß der Lkw mit einem Auto zusammen, offenbar trotz des Gegenlenkens des Lkw-Fahrers. Beide Fahrzeuge durchbrachen eine Leitplanke und kamen im Grünstreifen zum Stehen. Im Auto saßen der Junge und eine 41-jährige Frau. Das Kind wurde im Auto eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Die 41-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Wegen der Bergung der Fahrzeuge war die B29 bei Lauchheim gestern bis in die Abendstunden gesperrt. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären.

Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen haben gestern Abend auch die Gesprächsrunde "Zur Sache Baden-Württemberg" im SWR beschäftigt. In den beiden Bundesländern haben alle potenziellen Koalitionspartner eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen. In der SWR-Sendung sagte der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos), dass die CDU zumindest offen darüber diskutieren solle, ob man mit der AfD ins Gespräch geht. Die Strategie der Brandmauer halte er für ziemlich gescheitert und verfehlt, betonte Palmer im SWR. Je stärker man die AfD beschimpfe und als Rechtsextreme bezeichne, desto stärker werde sie. In Thüringen hat die AfD die Wahl gewonnen, bei der Landtagswahl in Sachsen lag die CDU knapp vor der AfD.