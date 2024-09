per Mail teilen

Es klingt nach Gruselfilm, ist laut Polizei aber in einem Stadtteil von Sigmaringen wirklich passiert: Ein Mann ist mit einer Kettensäge in ein Haus eingedrungen.

Sägegeräusche und Geschrei - das habe die Polizei gehört, als sie von der 41-jährigen Bewohnerin eines Hauses im Sigmaringer Stadteil Laiz angerufen wurde. Der Notruf sei kurz nach zwei Uhr nachts eingegangen. Die Frau berichtete demnach von jemandem, der versuche, mit einer Kettensäge in ihre Wohnung einzudringen.

Bewohner flüchten auf Balkon

Nach Angaben der Polizei flüchtete sie mit ihrem Partner auf den Balkon. Als die Polizisten eintrafen, fanden sie Schnitte an der Tür. Der Täter aber war weg. Die Polizei geht davon aus, dass der Unbekannte sich vermutlich durch die defekte Hauseingangstür Zutritt zum Treppenhaus verschafft hatte.

Unbekannter kam nochmal zum Haus zurück

Am Vormittag kam der Täter noch einmal zum Haus zurück. Wieder wollte er mit der Kettensäge in die Wohnung eindringen. Ein Dutzend Beamte hätten daraufhin nach dem Unbekannten gefahndet, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Man habe ihn aber nicht gefunden.

Polizei sucht Hinweise zu Unbekanntem mit Kettensäge

Der Täter soll mit einem älteren roten Moped geflohen sein. Er soll mindestens 185 Zentimeter groß und schlank sein. Er war zur Tatzeit laut Polizei schwarz gekleidet und trug Handschuhe sowie einen Motorradhelm. Personen, die Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter der Telefonnummer 07571/1040 zu melden.