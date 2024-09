Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Christina Erdkönig.

6:09 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Zum Start des neuen Schuljahrs am kommenden Montag informiert Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) über die Situation an den Schulen im Land. Auch der Philologenverband Baden-Württemberg äußert sich. An den Schulen im Land gibt es einige Baustellen zu bearbeiten. Die Weltmeisterschaft im Tauziehen beginnt heute in Mannheim. Sie findet zum ersten Mal in Deutschland statt. Bis Sonntag messen sich im Seppl-Herberger-Stadion im Mannheimer Stadtteil Waldhof 1.500 Männer und Frauen aus insgesamt 25 Nationen in dem Kraft- und Teamsport. Das Heilbronner Weindorf startet heute rund um das historische Rathaus der Stadt. Bis zum 14. September können Besucherinnen und Besucher dort unter anderem an Weinproben und Weinführungen teilnehmen.

6:05 Uhr Entflohener Häftling aus Bruchsal wieder in Gefängnis Monatelang fehlte jede Spur, dann erfolgte der Zugriff Ende Juli in der Republik Moldau: Der Ende letzten Jahres geflohene verurteilte Mörder, der in der JVA Bruchsal eingesessen hatte und bei einem bewachten Ausgang fliehen konnte, ist wieder in einem Gefängnis in Baden-Württemberg hinter Gittern. Das teilte das Justizministerium in Stuttgart am gestrigen Abend mit. Der genaue Ort der Unterbringung des 44-Jährigen wurde nicht genannt, Bruchsal sei es aber nicht. Der Mann muss eine lebenslange Haftstrafe verbüßen, auch die besondere Schwere der Schuld war beim Prozess 2012 vom Landgericht Karlsruhe festgestellt worden. Er hatte einen anderen Menschen erwürgt. Baden-Württemberg Nach neunmonatiger Flucht bis Moldau Geflüchteter Mörder aus JVA Bruchsal wieder in Gefängnis in BW Ein Mörder, der nach seinem Ausbruch monatelang verschwunden war, wurde vor einem Monat in der Republik Moldau gefasst - nun ist er wieder in einem Gefängnis in Baden-Württemberg.