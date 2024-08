per Mail teilen

Vom 5. bis zum 8. September findet in Mannheim die Weltmeisterschaft im Tauziehen statt. Für Deutschland sind auch zwei Athletinnen aus Ladenburg am Start.

Marina Müller und Fabien Elias haben für sich die Faszination des Tauziehens vor 15 Jahren entdeckt. Die beiden sind Mitglied des ASV Ladenburg stehen im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Dass die Weltmeisterschaft in diesem Jahr in Mannheim (im Seppl-Herberger-Stadion im Staddteil Waldhof) stattfindet - und damit fast vor ihrer Haustür -, freut die beiden sehr.

Bernd Helmling trainiert die beiden Frauen. Die WM in Mannheim sieht er als große Chance für die Randsportart:

Weltmeisterschaft im Tauziehen 2024 in Mannheim

Bei der WM in Mannheim werden laut Veranstalter mehr als 1.500 Athletinnen und Athleten aus 25 Nationen antreten. Darunter zum Beispiel die Niederlande, England, Indien, Nigeria und Südafrika. Marina Müller wird mit der Frauen-Mannschaft antreten. Vereinskollegin Fabien Elias ist Teil des Mixed-Teams, also eine gemischte Mannschaft mit Frauen und Männern. Sie hofft, dass sie sich mit ihrem Team bei der WM auch für die "World Games" im kommenden Jahr in Chengdu (China) qualifiziert. Für Marina Müller ist es vermutlich der letzte Wettbewerb, erklärt sie. Ihre aktive Karriere hatte sie eigentlich schon beendet, aber für die Heim-WM macht sie eine Ausnahme.

Tauziehen: Das sind die Regeln

Beim Tauziehen ist es das Ziel, die gegnerische Mannschaft vier Meter in die eigene Richtung zu ziehen. Jede Mannschaft besteht aus acht Athletinnen oder Athleten und es gibt verschiedene Gewichtsklassen. Der Start nennt sich "Pull" (englisch: Zug).

Wenn man den Pull gewinnt, ist man im Vorteil. Ansonsten gilt: Fehler beim Gegner ausnutzen.

Fehler können sein: Ausrutschen, das Seil weiter hochnehmen, als es erlaubt ist und Passivität. Dafür gibt es Strafen. Bei zu langem Stillstand wird abgepfiffen und neu gestartet.

Fabien Elias (vorne) und Marina Müller (dahinter) haben vor 15 Jahren die Liebe zum Tauziehen entdeckt. SWR

Seilziehen hat lange Tradition in Ladenburg

Die Liebe zum Seil wurde bei Marina Müller und Fabien Elias bei einem Dorf-Fest 2009 in Ladenburg entfacht. Die Väter der beiden jungen Frauen haben früher ebenfalls im Verein gezogen. Zum Zeitpunkt des Festes war der Sport allerdings "etwas eingeschlafen", erzählt Marina Müller. Sie waren neugierig und wollten den Sport ihrer Väter einfach mal selbst ausprobieren. Erst durch die Frauen bekam der ASV Ladenburg wieder frischen Wind in der Abteilung Tauziehen. Und so wurde aus dem Spaß-Wettbewerb Ernst und die beiden haben das Seil seit dem nie wieder abgelegt.