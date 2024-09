Der nächste Satellit der Sentinel-Reihe ist ins All gestartet. Von oben beobachtet der Sentinel-2C aus Immenstaad (Bodenseekreis) künftig Veränderungen auf der Erde.

Auf dem Weltraumbahnhof Kourou in Französisch Guayana ist Donnerstagfrüh der Satellit Sentinel-2C ins All gestartet. Er wurde im Auftrag der europäischen Weltraumorganisation ESA am Airbus-Standort in Immenstaad am Bodensee gebaut. Sentinel-2C gehört, wie alle bisherigen Sentinel-Satelliten auch, zum Kopernikus-Programm und soll Veränderungen auf der Erdoberfläche beobachten.

Pünktlich um 3:50 Uhr (MESZ) hob die Vega-Rakete ab. Es war ihre 100. und letzte Mission, heißt es von der ESA. Es sei alles nach Plan verlaufen. Etwa eine Stunde später sei der Satellit im All abgesetzt worden.

Die Vega-Rakete mit Sentinel-2C an Bord startete in der Nacht auf den 5. September. Pressestelle ESA

Sentinel-2C beobachtet Wasser und Erde von oben

Aus 800 Kilometern Höhe soll Sentinel-2C zukünftig Daten zum Klimawandel liefern. Mit seinen Bildern lasse sich beispielsweise erkennen, wenn sich die Vegetation ändert, so die ESA. Alle fünf Tage soll Sentinel-2C zusammen mit anderen Satelliten seiner Reihe Bilder von der kompletten Erd- und Wasseroberfläche liefern. Der neue Satellit ersetzt Sentinel-2A aus dem Jahr 2015 und kreist gemeinsam mit Sentinel-2B um die Erde.

Reise vom Bodensee nach Bremen und Südamerika

Ursprünglich sollte die Rakete mit dem Satelliten an Bord bereits am Mittwoch starten. Wegen technischer Probleme mussten die Verantwortlichen den Start aber kurzfristig verschieben.

Der rund eine Tonne schwere Satellit war Anfang Juli auf einem Lastwagen zunächst vom Bodensee nach Bremen und von dort mit dem ersten segelgestützten Frachtschiff nach Südamerika transportiert worden.