Ohne diesen Satelliten wären wir blind. Dann könnten wir punktuell messen, aber wir würden es im globalen Kontext nicht sehen. Also, das Auge im All ergänzt in wunderbarer Art und Weise unsere Augen auf der Erde und im Zusammenspiel sind sie unglaublich mächtig.





Stefan Dech, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.