Das 52. Heilbronner Weindorf startet: Das müssen Sie wissen!

Ein Kultfest, das die Massen wieder rund ums Rathaus lockt: Am Donnerstag startet das Heilbronner Weindorf. Alles Wichtige zu Preisen, Sicherheit und Co. erfahren Sie hier.

Es wird wieder ausgeschenkt: Am Donnerstag beginnt das Weindorf 2024 in Heilbronn bereits zum 52. Mal. Doch was ist neu, was kostet ein Glas Wein oder eine Currywurst - und ist das Weindorf überhaupt noch sicher?

Heilbronner Weindorf mit privatem Sicherheitsdienst

Es wird erhöhte Sicherheitsvorkehrungen geben. Als Reaktion auf die Messerattacke beim Stadtfest in Solingen am Freitag vor zwei Wochen wurde nicht nur die Waffenverbotszone in der Heilbronner Innenstadt ausgeweitet, sondern auch die Polizeipräsenz wird erhöht. Außerdem soll ein privater Sicherheitsdienst dafür sorgen, dass die bis zu 300.000 erwarteten Besucherinnen und Besucher friedlich feiern können.

Waffenverbotszone in der Heilbronner Innenstadt Zum Beginn des Weindorfs am 5. September weitet die Stadt Heilbronn ihre Waffen- und Messerverbotszone auf die Innenstadt aus. Bisher galt sie nur im Bereich des Hauptbahnhofs. Täglich zwischen 14 und 6 Uhr dürfen nun zudem zwischen der Allee und dem Neckar keine Waffen sowie Messer mit einer Klinge über vier Zentimetern mitgeführt werden. Es drohen Geldbußen von bis zu 10.000 Euro. Mit dieser Regelung kann die Polizei verschärft kontrollieren und gefährliche Gegenstände beschlagnahmen, so die Stadt.

Anders als sonst: Die Öffnungszeiten haben sich geändert

Bis zum 14. September hat das Weindorf täglich von 16 bis 23 Uhr geöffnet; eine Stunde weniger als bisher. Am Wochenende öffnen die Wein- und Essensstände erst um 14 Uhr; die Jahre davor bereits um 12:30 Uhr. Am Sonntag ist dann schon um 22 Uhr Schluss. Der zweite Sonntag fällt aus Kostengründen und Personalmangel komplett weg.

Auch 2024 werden wieder rund 300.000 Besucherinnen und Besucher auf dem Heilbronner Weindorf erwartet SWR

So viel kostet das Zehntele auf dem Heilbronner Weindorf

Dennoch - es bleiben ganze zehn Tage, um die knapp 400 verschiedenen regionalen Weine und Sekte zu verkosten. Übrigens kein Schnäppchen, wenn die Weinproben zahlreich sein sollen: Los geht's ab 2,50 Euro für ein Zehntele Weißwein. Das Ganze kann sich aber auch bis 6,50 Euro hochschrauben - dafür gibt es dann aber auch einen Lemberger, der im Barrique-Fass gereift ist. Wer lieber Cocktails mag, der muss bis zu 7 Euro aus dem Geldbeutel holen.

Orientalisches Streetfood könnte dazu passen oder - wer's lieber schwäbisch-deftig mag, der greift zur Winzerpfanne für 8 Euro oder soll es einfach nur eine Curry-Wurst sein? Die gibt's in Kombi mit Pommes für knapp 10 Euro. Und wer auf Rabattaktionen steht, für den gibt es den Happy-Day am Mittwoch.

Einen detaillierten Lageplan mit allen Ständen sowie Preisen finden Sie in der Broschüre zum Weindorf.

Wie komm ich hin - und wieder nach Hause?

Doch nicht nur am Mittwoch könnte es voll werden in der City. Deshalb raten die Veranstalter dazu, Bus und Bahn zu nutzen. Dafür wurden Sonderlinien im Heilbronner Stadtgebiet eingerichtet - mit größeren Fahrzeugen und einzelnen Sonderfahrten. Am Wochenende können die Besucherinnen und Besucher außerdem "buddy" nutzen, einen nächtlichen Shuttleverkehr.

Und auch die An- und Abreise mit dem Fahrrad könnte interessant sein. Denn zumindest am Wochenende gibt es an der Unteren Neckarstraße/Ecke Friedrich-Ebert-Brücke einen kostenlosen bewachten Fahrradparkplatz.

Und was ist sonst noch los auf dem Heilbronner Weindorf?

Wie gewohnt wird es auch in diesem Jahr Live-Musik geben. Auf vier Bühnen spielen wieder Bands - und zwar täglich ab 18 Uhr. Außerdem gibt es Weinerlebnisführungen und etliche Weinproben - nach Belieben auch kombiniert mit Schokolade.