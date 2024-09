BW-Newsticker am Morgen: Landesschülerbeirat kritisiert Bildungspolitik, Goldmedaille für Fechter Schmidt bei Paralympics, Silas verlässt VfB Stuttgart

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Johannes Böhler.

7:08 Uhr Lkw brennt auf der A81 aus - vier Kilometer Stau Auf der A81 hat heute früh ein Lastwagen Feuer gefangen und ist vollständig ausgebrannt. Autofahrer und Autofahrerinnen müssen deswegen mit Verzögerungen rechnen. Laut Polizei brach das Feuer aus noch unbekannter Ursache kurz nach drei Uhr aus. Mittlerweile seien die Löscharbeiten an dem Lastwagen weitgehend beendet, sagte eine Polizeisprecherin, aber es qualme noch. Wegen der Löscharbeiten war die A81 zwischen Stuttgart-Feuerbach und Stuttgart-Zuffenhausen für rund zwei Stunden in Richtung Heilbronn gesperrt. Inzwischen ist der linke Fahrstreifen wieder frei. Es hat sich aber ein Stau von vier Kilometern Länge gebildet. Der Zeitverlust beträgt rund 30 Minuten. Auf der A81 ist am frühen Mittwochmorgen ein Lkw ausgebrannt. 7aktuell.de | Simon Adomat

6:53 Uhr Beratungen über Migrationspolitik Vertreter von Bundesregierung, Ländern und Union haben gestern in Berlin über die Migrationspolitik beraten. Konkrete Zwischenergebnisse wurden keine bekannt - nächste Woche wird weiterverhandelt. Thorsten Frei (CDU, Schwarzwald-Baar-Kreis) sagte nach dem Treffen, die Atmosphäre sei gut gewesen. Die Vertreter der Bundesregierung hätten sich ernsthaft mit den Punkten auseinandergesetzt, die der Union wichtig seien. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) kündigte an, bestimmte Punkte würden rechtlich geprüft. Die Gemeinden in BW hatten im Vorfeld Erwartungen an die Gespräche formuliert. "Es muss darum gehen, dass das Maß derer, die zu uns kommen, so bewältigbar ist, dass wir es auch gesamtgesellschaftlich leisten können", sagte Gemeindetagspräsident Steffen Jäger dem SWR. Man sei an der Belastungsgrenze. Video herunterladen (51,8 MB | MP4)

6:29 Uhr So wird heute das Wetter in BW Heute kühlen die Temperaturen in Baden-Württemberg im Vergleich zum heißen Wochenstart etwas ab. Am Morgen bleibt es mild mit Werten zwischen 15 und 18 Grad, am Nachmittag werden Höchstwerte von bis zu 25 Grad erwartet. Auch die Sonne lässt sich heute kaum blicken: Stattdessen bleibt es bewölkt und Regenschauer ziehen Richtung Norden über das Land. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (35,3 MB | MP4)

6:07 Uhr Das wird heute wichtig Die Landespressekonferenz des baden-württembergischen Landtags beschäftigt sich heute mit dem Thema Schuljahresanfang. Dazu ist auch der Berufsschullehrerverband Baden-Württemberg vor Ort. Angekündigt sind für die Konferenz unter anderem aktuelle Zahlen zur Lehrkräfteeinstellung und beruflichen Orientierung. Der Göppinger Leichtathlet Markus Rehm tritt heute im Finale der Paralympics in der Disziplin Weitsprung an. Der Athlet von Bayer Leverkusen gehört zu den Top-Favoriten im Wettbewerb.