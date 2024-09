BW-Newsticker am Morgen: Feuer in Lagerhalle in Reutlingen, Leiche nach Brand in Stuttgart entdeckt, "Life Coach" zu langer Haftstrafe verurteilt

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Johannes Böhler.

6:41 Uhr Ende der Gespräche bei Schleich: Spielzeughersteller verlässt Gmünd definitiv Der Wegzug des Spielfigurenherstellers Schleich aus Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) ist nun auch mit dem Betriebsrat geklärt. Fest steht: Nur die Logistik bleibt in Gmünd, bei einem externen Partner, der Abt Service GmbH. Seinen Hauptsitz verlegt das Unternehmen nach München, daran hat sich auch nach den Gesprächen zwischen Gewerkschaft und Geschäftsleitung nichts geändert. Jeder Beschäftigte aus der Logistik erhalte ein Übernahmeangebot des neuen Partners, hieß es weiter. Außerdem gibt es für Mitarbeitende ein Angebot, nach München oder Prag zu wechseln. In der tschechischen Hauptstadt entsteht ein Service Center. Sei ein Wechsel nicht möglich, gebe es Abfindungen. Audio herunterladen (512 kB | MP3)

6:30 Uhr So wird bei uns im Land heute das Wetter Mit frischen 14 bis 18 Grad starten wir in Baden-Württemberg in den Tag. Am Vormittag ist es wechselnd bewölkt - stärker bewölkt ist es vor allem im Westen des Landes. Im Südschwarzwald kann es bereits erste Schauer geben. Im Tagesverlauf ist es landesweit wechselhaft mit Gewittern, Regenschauern und Sonne bei schwül-warmen Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (34,7 MB | MP4)

6:15 Uhr Das wird heute wichtig Kurz vor dem Schulbeginn in Baden-Württemberg hält die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) heute eine Pressekonferenz zum neuen Schuljahr 2024/25 ab. Unter anderem soll es darum gehen, was in der Bildungspolitik besser laufen muss. Vor dem Landgericht Karlsruhe beginnt der Prozess gegen einen 57-Jährigen, der versucht haben soll, seine Lebensgefährtin zu erschlagen und zu erwürgen. Passanten hatten den Pforzheimer damals aufgehalten. Der Mann ist außerdem wegen vier weiterer Fälle körperlichen Missbrauchs in der Beziehung angeklagt. Die Sommertouren mehrerer BW-Minister gehen weiter. So eröffnet Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) in Knittlingen im Enzkreis das 50. "SummSpannwerk" von Netze BW - dabei werden ungenutzte Flächen in Umspannwerken in artenreiche Blumenwiesen umgewandelt. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) befährt in Weingarten (Kreis Ravensburg) die mögliche Trassenführung des geplanten Radschnellwegs RS 9 (Friedrichshafen - Baindt). Bauministerin Nicole Razavi (CDU) besichtigt die Baustelle am Nationaltheater Mannheim.

6:11 Uhr Missbrauch: "Life Coach" zu elfeinhalb Jahren Haft verurteilt Im Prozess um einen selbst ernannten "Life Coach" aus Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) ist der Hauptangeklagte gestern vom Mosbacher Landgericht zu einer Freiheitsstrafe von elfeinhalb Jahren verurteilt worden. Der 38-Jährige hatte seine Angebote als "Life Coach" genutzt, um Kontakt zu Frauen aufzunehmen. Später hielt er sie in seinem Haus in einem Walldürner Ortsteil fest, erniedrigte und misshandelte sie mehrmals. Ein nächtlicher Notruf hatte am 18. Oktober 2022 schließlich zu den Ermittlungen geführt. Eine Frau wandte sich aus dem Haus des 38-Jährigen per Handy heimlich an eine Freundin. Diese alarmierte daraufhin die Polizei. Der mitangeklagte Bruder des 38-Jährigen muss drei Jahre ins Gefängnis. Video herunterladen (29,7 MB | MP4)

6:03 Uhr Großbrand in Industriegebiet in Reutlingen Seit den frühen Morgenstunden brennt in Reutlingen eine Lagerhalle. Eine große Rauchwolke breitet sich deshalb in der Umgebung aus. Einsatzkräfte sind vor Ort, die Feuerwehr versucht den Brand zu löschen. Näheres zu dem Großbrand im Gewerbepark Achalm im Industriegebiet "In Laisen" ist bislang noch nicht bekannt. Es wird empfohlen, das betroffene Gebiet zu meiden. Anwohnerinnen und Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abschalten.