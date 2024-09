In einem Café in Pforzheim sind Besucher, die Jogginghose tragen, unerwünscht. Der Betreiber hatte immer wieder Ärger mit Menschen in ungepflegter Kleidung.

Ein Schild mit durchgestrichener Jogginghose im roten Kreis zeigt es deutlich: Schlabberlook ist in Lambros Petrous "Art Café" in der Pforzheimer Nordstadt unerwünscht. Nach schlechten Erfahrungen mit Trägern von Jogginghosen hat der Gastronom vor einigen Wochen die unmissverständlichen Verbotsschilder aufgehängt. "Wir müssen draußen bleiben", signalisieren die beiden Schilder. Hunde sind in Lambros Petrous "Art Café" genauso wenig erlaubt wie Jogginghosen. Der Deutsch-Grieche hat die Hinweise vor etwa sieben Wochen angebracht. Unerwünscht seien Jogginghosen bei ihm aber schon immer, betont der Gastronom. Schon seit 37 Jahren. Wenn ich jemanden an fünf Tagen hintereinander mit demselben Fleck auf derselben Hose sehe, weiß ich, dass er die Jogginghose seit fünf Tagen anhat. Und das sind die Leute, die ich nicht brauche. Inhaber Lambros Petrou verbietet Jogginghosen in seinem Café in Pforzheim. SWR Peter Lauber Schlechte Erfahrungen mit Menschen in Jogginghose Vor einiger Zeit habe er mehrere unschöne Dispute mit Gästen führen müssen, berichtet der Cafébetreiber. Diesen habe er den Zutritt verweigert - wegen ihres ungepflegten Äußeren. "Wo steht das?", hätten diese wissen wollen. Worauf er beschlossen habe, entsprechende Hinweise anzubringen. Irgendwo muss ich die Grenze setzen. Wir sind keine Eckkneipe und keine Spelunke. Wir sind ein Café und nehmen uns ein gewisses Maß an Kleiderordnung heraus. Es hat etwas mit Anstand zu tun. Kein Dresscode im Café Einen Dresscode gebe es in seinem Café nicht, macht Petrou deutlich. Bei ihm seien alle willkommen, ob im Anzug oder in Bermudashorts. Auch gegen eine saubere, gepflegte Jogginghose habe er nichts einzuwenden. Doch vom ungepflegten Schlabberlook hat der Gastronom die Nase voll. "Die machen mir den Laden kaputt", schimpft er ganz allgemein über Gäste, die in verlotterten Klamotten erschienen. Überhaupt sei nicht die Kleidung das eigentliche Problem, sondern die Menschen, die sie tragen. Lambros Petrou berichtet von zahlreichen negativen Erfahrungen mit Gästen in schlampiger Kleidung. Wie jenem Besucher, der seinen Hund mitten auf der Terrasse sein Geschäft machen ließ. Oder ein anderer, der direkt neben seinem Café gegen die Hauswand pinkelte. Ich habe nur etwas gegen diese kaputten, verlotterten Jogginghosen, die man tagelang anhat. Mit der liegt man im Bett und auf dem Sofa. Und das ist das, was ich nicht will. Lambros Petrou duldet in seinem Café in der Pforzheimer Nordstadt keine Jogginghosen. SWR Peter Lauber Kunden im Café in Pforzheim begrüßen das Schlabberlook-Verbot Und die Kunden? Die meisten, die an diesem sommerlichen Nachmittag drinnen oder draußen auf der Terrasse ihren Espresso oder Eiscafé schlürfen, finden die Plakate völlig in Ordnung. "Im Café gehört sich das nicht", meint ein älterer Herr. Und auch ein junges Paar findet, dass der Schlabberlook doch eher etwas für daheim zum Chillen sei. Ein älteres Ehepaar zitiert Karl Lagerfeld, wonach Jogginghosenträger die Kontrolle über ihr Leben verloren hätten: "Im Flugzeug zum Beispiel stört es mich auch. Wenn sie wirklich ganz vergammelt dasitzen. Und hier würde es mich auch ein bisschen stören.“ Aus Petrous Sicht zeigen die Schilder bereits Wirkung. Seit er diese angebracht habe, kämen deutlich weniger Kunden mit Jogginghose ins Café, berichtet er. "Alle fühlen sich wohl", so sein Fazit. Weshalb er bereits plane, die Schilder in noch größerer Ausführung aufzuhängen.