50 Heißluftballons sind am Wochenende über Pforzheim zu sehen. Das Wetter ist eine Herausforderung für die Wettbewerbe. Alle wichtigen Infos zum German Cup 2024 gibt's hier.

Heißluftballons in bunten Farben, in Form einer Erdbeere, einer Sonnenblume oder eines Babydrachens gibt es am Wochenende in und über Pforzheim beim 13. internationalen German Cup für Heißluftballone zu bestaunen. Die erste Fahrt am Morgen im Rahmen der Deutschen Meisterschaft konnte wetterbedingt nicht stattfinden.

Heißluftballons in ausgefallene Farben und Formen waren auch ein Highlight beim German Cup 2017 über Pforzheim SWR

Laut Veranstalter Wolfgang Trautz ist der German Cup der zweitgrößte Wettkampf für Heißluftballons in ganz Deutschland. Dabei wird nicht nur die Deutsche Meisterschaft im Heißluftballonfahren ausgetragen, sondern auch die sogenannte Fiestawertung, bei der bunte Ballons in außergewöhnlichen Formen unterwegs sind und besonders schnell ans Ziel kommen müssen.

German Cup in Pforzheim: Deutsche Meisterschaft wetterbedingt mit Einschränkungen

Am Donnerstag sollen die Wettfahrten zu den Deutschen Meisterschaften noch ohne Publikum auf dem Gelände in Pforzheim Buckenberg starten. Die erste Fahrt am Donnerstagmorgen konnte nicht stattfinden. Zu windig – so lautete die Entscheidung der Wettbewerbsleitung am Morgen. Die erste Fahrt der Wettbewerbsfahrer für die Deutsche Meisterschaft wurde abgesagt. Ob die zweite Fahrt am Nachmittag stattfinden kann, wird erst kurzfristig entschieden.

Ab Freitag können dann Besucher auf das Gelände und die Starts und Landungen der Heißluftballons live mitverfolgen. Ungefähr um 8 Uhr morgens und 17 Uhr abends finden Starts auf dem Gelände statt. Samstags sind zur selben Uhrzeit Fahrten geplant. Sonntags findet nur noch morgens eine Fahrt statt. Ab 14:30 Uhr werden dann die Sieger gekürt.

Das Wetter bleibt die größte Unsicherheit, wenn es darum geht, ob die Heißluftballons in Pforzheim starten können. Denn die Ballonfahrer lenken hauptsächlich mit dem Wind. Das heißt: Sie suchen sich die Höhe aus, in der der Wind am schnellsten in Zielrichtung weht. Dabei darf es nicht zu windig sein, sonst haben sie ihren Ballon nicht mehr unter Kontrolle. Zu wenig Wind führt sie nicht zum Ziel.

Paraglider, Kinderprogramm und Drachen beim German Cup

Das Rahmenprogramm bietet Abwechslung zu Zeiten, an denen die Heißluftballons gerade mal nicht starten können. Ganz Mutige können zum Beispiel einen Tandemflug mit Profis vom Gleitschirmclub-Kraichtal machen. Alle, die lieber am Boden bleiben, können stattdessen große Drachen und kleine Modellballons sehen. Und auch den Kindern sollte mit Spider-Bungee-Trampolin, Hüpfburg und Kinderkarussell nicht langweilig werden.

Viele verschiedene Essensstände versorgen die Besucher mit Langos, Flammkuchen, Bratwurst, Schnitzelweck, Pilzpfanne und Co. auf dem Gelände. Eine Bar und einen Getränkestand sind auch vor Ort. Ein Tagesticket kostet 8 Euro.

Besuchermagnet beim German Cup: Nightglow

Besonders viele Besucher werden laut Veranstalter Freitag- und Samstagabend erwartet. Dann findet das Nightglow statt, bei dem alle Heißluftballons auf dem Gelände in Pforzheim Buckenberg aufgebaut werden. Die Ballons in verschiedenen Farben und Formen leuchten dann abwechselnd zur Musik auf und ergeben ein besonders stimmungsvolles Bild.

Das Highlight beim German Cup in Pforzheim: Leuchtende Heißluftballons am Boden beim Nightglow SWR

Anreise zum German Cup: "Bitte nicht mit dem Auto"

In der Nähe des Startgeländes steht ein Parkplatz zur Verfügung, der laut Veranstalter aber nicht sehr groß ist. Veranstalter Wolfgang Trautz empfiehlt deshalb, nicht mit dem Auto anzureisen. Besser sollte die Busverbindung aus der Innenstadt nach Buckenberg genutzt werden. Fürs Nightglow soll es zusätzlich einen kostenlosen Shuttlebus geben, der sich ab 18:29 Uhr mit Haltestopps am Hauptbahnhof, Leopoldplatz und Waisenhausplatz auf den Weg zum Buckenberg macht.