Es ist ein ungewöhnliches Hobby, das er zum Beruf gemacht hat: Michael Kampmann ist hauptberuflicher Ballonfahrer. Am Wochenende ist er beim German Cup in Pforzheim mit dabei.

Wenn Michael Kampmann aus Stutensee abhebt, dann geschieht das ganz ruhig, ohne Ruckeln. "Jemand, der noch nie Ballon gefahren ist, ist immer erstaunt, dass es nicht wackelt, so wie man sich das halt so vorstellt", sagt Kampmann. Über 800 Ballonfahrten hat er als Pilot schon gemacht.

Jede Ballonfahrt ist anders, auch wenn man es schon Hunderte Male gemacht hat.

"Jeder empfindet es als anders", sagt Kampmann über das Ballonfahren. Ja, sie fahren und fliegen nicht. Ein wichtiges Detail im Ballonfahrt-Jargon. "Ich empfinde es als ein schwereloses Dahingleiten." Das Besondere: "Man weiß nie: Wo kommt man wirklich raus? Man muss sich immer auf eine neue Situation einstellen, immer andere Blickwinkel auf die Umgebung, auf die Landschaft haben. Die totale Entschleunigung."

Michael Kampmann: Faszination Ballonfahren begann mit drei Jahren

Angefangen hat alles, als Kampmann drei Jahre alt war und einen Ballon sah, der bei ihm in der Ortschaft gelandet war. Mit acht Jahren bekam er seine erste Ballonfahrt geschenkt. Mittlerweile ist es sein Beruf, er hat den Pilotenschein und bietet hauptberuflich Flüge an. Außerdem bildet er Piloten aus.

Einer von Michael Kampmanns Ballonen in gelb-rot. Privat

Begeisterter Ballonfahrer das ganze Jahr über in der Luft

"Der September war einer der schlechteren Monate, da waren wir nicht so oft in der Luft", bedauert Kampmann. 100 Mal im Jahr sind sein Ziel und Minimum. Auch im Winter geht es in die Luft, wenn es das Wetter erlaubt. Das ideale Wetter ist übrigens kein Regen am Boden und ein wenig Wind.

Das Schwierigste ist tatsächlich der Start und die Landung. Es gilt, möglichst sanft auf dem Boden aufzusetzen.

German Cup 2024 in Pforzheim ist wie ein Klassentreffen

Der Pforzheimer German Cup ist eines der größten Ballonfahrer-Events in Deutschland. Michael Kampmann ist nicht bei der Deutschen Meisterschaft am Start, will aber beim Fiesta-Wettbewerb in die Luft gehen. Dabei starten alle Ballone mit besonderen Farben und Formen. Für Kampmann ist der German Cup wie ein Klassentreffen: "Man trifft Piloten aus ganz Deutschland, sitzt freundschaftlich zusammen."

Michael Kampmann im Korb einer seiner Ballone. Privat

Ballonfahren ist ein besonderes Hobby

Die Ballonfahrt ist laut Michael Kampmann ein zeit- und kostenintensives Hobby. Insbesondere die Ausrüstung sei nicht gerade günstig. "Das ist auch der Grund, weshalb es oft Ballonhüllen mit Werbeaufdrucken gibt", so Kampmann. Schwindelfrei müsse man übrigens nicht sein. "Wir haben sehr viele Leute mit Höhenangst, die nicht auf eine Leiter steigen können und die aber ihre Angst beim Ballonfahren überwunden haben."