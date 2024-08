Die Stuttgarter Kaufhauskette Breuninger soll verkauft werden. Das berichtet die "Wirtschaftswoche". Interessenten gibt es wohl bereits. Nicht nur der Handelsverband ist über diese Nachricht überrascht.

Schon im Juni soll laut "Wirtschaftswoche" der Verkaufsprozess für die Kaufhauskette Breuninger gestartet worden sein. Dem Bericht zufolge bieten die Eigentümer sowohl das Handelsgeschäft als auch die Immobilien des Unternehmens an. Breuninger betreibt in Deutschland zwölf Warenhäuser sowie eins in Luxemburg. Außerdem verfügt die Gruppe über vermietete Handelsflächen sowie Wohnungen - zum Beispiel das Stammhaus im Zentrum von Stuttgart und daran angrenzend das Dorotheenviertel. Dieses hat Breuninger gebaut und an viele Luxusmarken Geschäfte vermietet. Auch in München soll Breuninger Immobilien und Grundstücke in bester Innenstadtlage besitzen.

Bisher keine Angaben von Breuninger

Das Unternehmen selbst hat sich bislang zu einem möglichen Verkauf der Warenhauskette nicht geäußert. Laut der "Wirtschaftswoche" sollen erste konkrete Angebote für die Warenhauskette und ihre Immobilien Ende Oktober vorliegen. Der Handelsverband Baden-Württemberg ist von der Entwicklung überrascht. Die Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbands, Sabine Hagmann, äußerte sich im SWR zuversichtlich in Bezug auf eine mögliche Übernahme der Kaufhauskette. "Wir gehen davon aus, dass das Unternehmen übernommen wird."

Interessiert: Luxus-Kaufhausketten aus Frankreich und Thailand sowie Amazon

Laut einer Aufstellung der Investmentbank Macquarie gibt es bereits 31 Interessenten. Darunter Finanzinvestoren aber auch Handelsunternehmen wie die spanische Warenhauskette El Corte Inglés oder die französische Kette Galeries Lafayette. Außerdem ist laut "Wirtschaftswoche" auch die thailändische Central Group im Rennen, die erst kürzlich unter anderem das Luxuskaufhaus KaDeWe in Berlin erworben hat. Unter den Interessenten soll auch der Onlineversandhändler Amazon sein, der es möglicherweise auf das gut gehende Onlinegeschäft der Kaufhauskette abgesehen haben könnte - 50 Prozent seines Umsatzes generiert das Unternehmen mittlerweile dort. Der andere Teil stammt zumeist aus den aktuell sechs Warenhäusern in Baden-Württemberg: Stuttgart, Ludwigsburg, Sindelfingen, Reutlingen, Karlsruhe und Freiburg sowie den restlichen auf Deutschland und Luxemburg verteilten sieben Standorten.

Blick durch die Glaskuppel im Stammhaus in Stuttgart mit sechs Etagen dpa Bildfunk Picture Alliance

Schließung in Reutlingen - steigende Umsätze

Im Frühjahr wurde bekannt, dass Breuninger seinen Standort in Reutlingen zum Jahresende schließt. Grund dafür sei, dass die Besucherzahlen stetig abnehmen und das Reutlinger Haus deshalb Umsatzrückgänge verzeichnet, teilte das Unternehmen damals mit. Nach mehr als 25 Jahren gibt das Unternehmen deshalb den Standort auf. Insgesamt aber entwickelte sich die Handelskette im vergangenen Jahr laut "Handelsblatt" besser als der Markt. Das Familienunternehmen setzte 2023 insgesamt etwa 1,5 Milliarden Euro um, sieben Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die Handelskette wird laut Bericht auf einen Wert von rund zwei Milliarden Euro geschätzt.

Verkaufswert wohl zwei Milliarden Euro

Breuninger gibt es seit mehr als 140 Jahren: 1881 eröffnete Eduard Breuninger ein erstes Geschäft in der Stuttgarter Münzstraße, 1908 folgte ein zweites. Die Gruppe beschäftigt 6.500 Mitarbeitende. Für viele Menschen in Baden-Württemberg ist der Name ein bekannter Begriff und mit Erinnerungen oder Emotionen verbunden - das zeigen auch die Kommentare von SWR Aktuell-Nutzerinnen und Nutzern auf Facebook: "Schade, in Freiburg war ich bisher öfter mal dort, gute Qualität und gute Beratung. Traurig was aus unseren Innenstädten wird", heißt es dort zum Beispiel oder "Wird Karlsruhe auch weh tun". Wie es aber um die Zukunft der Handelskette steht und ob es überhaupt zu einem Verkauf kommt, ist derzeit nicht bekannt.

Neben positiven Erfahrungen wird bei Facebook auch Kritik laut: "Breuninger hat sich in den vielen Jahren sehr zum Nachteil verändert", so eine SWR Aktuell Nutzerin. "Seit Juni läuft das schon! Und die Belegschaft erfährt es aus der Presse! Das ist ein ganz schlechter Stil", bemängelt eine andere Nutzerin.