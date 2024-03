per Mail teilen

Das kam überraschend: Die Firma Breuninger will zum Jahresende ihr Geschäft in Reutlingen schließen. Das gaben das Unternehmen und die IHK Reutlingen jetzt bekannt.

Das Stuttgarter Modeunternehmen hat am Mittwoch angekündigt, zum 31. Dezember 2024 in Reutlingen seine Filiale schließen zu wollen. Grund dafür sei, dass die Besucherzahlen stetig abnehmen und das Reutlinger Haus deshalb Umsatzrückgänge verzeichnet, teilt Breuninger mit. Nach mehr als 25 Jahren gibt das Unternehmen deshalb den Standort auf.

"Eine solche Entscheidung fällt nie leicht. Wir wissen um den großen Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Reutlingen", so der Geschäftsführer Holger Blecker. "Sie haben sich mit Herz und Hand gegen den Trend gestemmt. Wir hoffen, dass möglichst viele Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit eines Standortwechsels annehmen." Die Reutlinger Mitarbeiter sollen alle ein Arbeitsplatz-Angebot an einem anderen Breuninger-Standort bekommen.

Trend zum Online-Handel verschärft Situation

"Das ist eine unternehmerische Entscheidung, die zu respektieren ist. Die Firma Breuninger und alle Beschäftigten haben mit ihrem Einsatz über viele Jahre dafür gesorgt, dass Reutlingen eine attraktive und wichtige Handelsadresse ist", so Wolfgang Epp, der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Reutlingen.

Das Marktumfeld für den innerstädtischen Einzelhandel in Reutlingen gestalte sich laut IHK Reutlingen immer schwieriger. Dazu beigetragen habe die Corona-Pandemie. Der Trend zum Online-Einkauf habe die Situation noch einmal verstärkt.

Neue Chancen für Reutlinger Innenstadt

Laut einer Pressemitteilung von Breuninger prüft das Management verschiedene Optionen einer anderen, möglicherweise gemischten Nutzung, etwa als Büro- und Handelsimmobilie. Ebenso wäre eine Teilnutzung für Freizeit- oder Gastronomieangebote möglich. Die IHK Reutlingen will mit dem Unternehmen Breuninger überlegen, wie das Gebäude künftig genutzt werden kann.

Die Lage an der Wilhelmstraße ist nach wie vor 1a und bietet sicher Chancen für eine gemischte Nutzung durch Handel und Gastronomie.

Auch wenn die Schließung heute ein Schock sei, man wolle schnell dafür sorgen, mit Ideen und Investitionen neue Chancen für die Reutlinger Innenstadt zu entwickeln, so Epp.

Was nach der Schließung in das Gebäude am Reutlinger Marktplatz kommt, steht noch nicht fest. SWR Bertram Schwarz

Seit über 140 Jahren gibt es das Warenhaus Breuninger aus Stuttgart. Neben Reutlingen betreibt das Unternehmen noch elf weitere Filialen. 2004, 2006 und 2008 wurden vier Breuninger-Warenhäuser in Deutschland geschlossen.