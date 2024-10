Der US-Vizekandidat Tim Walz hat seine Wurzeln im badischen Kuppenheim im Landkreis Rastatt. Noch heute finden sich dort Spuren seiner Vorfahren aus dem 19. Jahrhundert.

Als Anfang August die US-amerikanischen Demokraten Tim Walz als Vizepräsidentschaftskandidaten nominierten, fanden Ahnenforscher kurze Zeit später heraus, dass die Vorfahren von Timothy "Tim" James Walz aus Kuppenheim stammen. Auch wenn richtig enge Verwandte heute nicht mehr dort leben, sind die Spuren seiner Familie dort noch immer zu finden.

Sebastian Walz aus Kuppenheim ist der Ururgroßvater von Tim Walz. Stadt Kuppenheim Stadtarchivar

Medienanfragen zu Walz-Vorfahren kommen aus ganz Deutschland

Die 7.700-Einwohner-Gemeinde Kuppenheim erfährt derzeit viel Aufmerksamkeit: Seit Wochen gibt es Medienanfragen von Zeitungen, Radio- und Fernsehsendern aus ganz Deutschland. Bürgermeister Karsten Mußler freut sich, dass die mittelbadische Kleinstadt Kuppenheim auf diese Weise in den Fokus gerät.

Wir sind durchaus stolz darauf, dass die Vorfahren vom hoffentlich künftigen Vizepräsidenten der USA aus Kuppenheim stammen.

Einer, der quasi an der Informationsquelle sitzt, ist Uwe Ridinger. Er ist Stadtarchivar in Kuppenheim und berichtet, dass der Name "Walz" in Kuppenheim vergleichsweise häufig vorkommt. Knapp 100 Menschen mit dem gleichen Namen wie der US-Vizepräsidentschaftskandidat sind derzeit in der Stadt gemeldet. Generell sind die Vorfahren der Menschen, die hier einst lebten, gut erforscht. Es gibt zwei dicke Bände mit dem Titel "Ortsfamilienbuch Kuppenheim".

„American Dreams“ – 32 spannende Auswanderergeschichten aus dem Südwesten

Ururgroßvater von Tim Walz wanderte in die USA aus

Sebastian Walz, der Ururgroßvater von Tim Walz, wanderte 1867 in die USA aus. Geboren wurde er am 11. Mai 1843 als "Söhnlein des hiesigen Bürgers und Schustermeisters Anton Walz und dessen Ehefrau Agathe", heißt es im Geburtenbuch der Katholischen Gemeinde Kuppenheim. Aus den Akten des Großherzoglichen Badischen Bezirksamts Rastatt geht hervor, dass Sebastian Walz am 3. Februar 1867 auf dem Rathaus in Kuppenheim mit seinem Anliegen erschien: "Mir die Auswanderungs-Erlaubniß erwirken zu wollen". Schulden hinterlasse er keine. Sein Vater Anton Walz bürge für ihn, heißt es dort weiter. Und der gab dem Sohn für seinen Neustart in Amerika 200 Gulden mit auf den Weg. Zwei Wochen später erhielt der junge Mann die Erlaubnis zur Auswanderung und einen Reisepass. Sebastian Walz machte sich auf nach New York.

Mit seiner aus Kanada stammenden Frau Anna Mary Berger hatte er sich nach Zwischenstationen in Illinois und Iowa in Nebraska als Farmer niedergelassen. Das Ehepaar hatte 13 Kinder, der älteste Sohn John Frederick Walz (1874-1961) ist der Urgroßvater von Tim Walz. Dessen Sohn, Raymond Anthony Walz (1904-1988) ist der Großvater von Tim Walz. Die Eltern des Vizekandidaten sind James F. Walz, der 1984 starb und die Mutter, Darlene Rose Reiman. Sebastian Walz starb in Lawrence, in Nebraska am 7. März 1915.

Direkte Nachfahren leben nicht in Kuppenheim. Auch alle Brüder von Sebastian Walz wanderten seinerzeit aus. Erst vor wenigen Tagen stellte sich heraus, dass es aus einer weiteren Ehe des Urururgroßvaters Anton Walz noch lebende Nachfahren in Kuppenheim gebe, die allerdings nicht den Namen "Walz" tragen, erläutert der Stadtarchivar.

Bürgermeister Karsten Mußler, links im Bild und Uwe Ridinger, Stadtarchivar in Kuppenheim SWR Foto: Maja Friedrich

Infos zur Auswanderung im 19. Jahrhundert in Karlsruhe

Das Landesarchiv Baden-Württemberg in Stuttgart hat einen Artikel veröffentlicht, in dem die Umstände und die Auswanderungsurkunde von Sebastian Walz, also der Ururgroßvater von Tim Walz, gezeigt werden. Die Geburtsurkunde und der Auswanderungsantrag sind im Original noch heute im Generallandesarchiv Karlsruhe vorhanden.

Einladung aus Kuppenheim an US-Vizekandidaten Tim Walz

Man drücke Tim Walz fest die Daumen, dass die Demokraten und damit er und Kamala Harris die Wahlen in den USA gewinnen, erklärt Kuppenheims Bürgermeister Karsten Mußler. Ob Walz von seinen badischen Wurzeln weiß, kann in Kuppenheim bislang keiner sagen. Unabhängig vom Ausgang der Wahl sei der berühmte Ururenkel nach Kuppenheim eingeladen, um hier die Wiege seiner Vorfahren zu besuchen. Man habe bereits einen Brief verfasst, der demnächst abgeschickt werde, erklärt das Stadtoberhaupt.

Ich würde mich natürlich riesig, und das ist auch spannend, über eine Reaktion, wie auch immer freuen.