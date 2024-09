Bad Friedrichshall: Mann greift Polizeibeamte an und würgt Diensthund

per Mail teilen

Ein 35-Jähriger hat in Bad Friedrichshall mehrere Polizeibeamte sowie den Diensthund tätlich angegriffen. Der Mann wurde im Anschluss an die Tat direkt verurteilt.

In der Nacht auf Sonntag hat ein 35 Jahre alter Mann in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) nicht nur Polizeibeamte, sondern auch deren Diensthund angegriffen. Die Streifenbesatzung der Polizeihundestaffel war zu einer Schlägerei im Stadtteil Kochendorf gerufen worden, in die der 35-Jährige verwickelt war. Auch als die Beamten ihn aufforderten, von seinem Opfer abzulassen, schlug dieser weiter auf den anderen ein. Nun kam der Diensthund zum Einsatz und biss den Mann ins Bein. Daraufhin würgte er den Hund.

Auch ein zweiter Hundebiss konnte den Mann nicht stoppen

Der Hund konnte von den Polizisten jedoch schnell befreit werden. Er blieb unverletzt. Auch durch den Biss eines zweiten Polizeihunds hörte der Mann nicht auf, blieb weiterhin aggressiv, leistete den Angaben zufolge enormen Widerstand und schlug einem der Beamten ins Gesicht. "Schließlich konnte er zu Boden gebracht und Handschließen angelegt werden", heißt es weiter. Ein Polizeibeamter wurde demnach leicht verletzt.

Nach seiner Festnahme wurde der 35-Jährige am darauffolgenden Montag vom Amtsgericht Heilbronn im beschleunigten Verfahren zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt. Der Mann kam in ein Gefängnis.