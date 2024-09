per Mail teilen

Zu wenig Fördermittel für Sozialwohnungen, zu wenig fertiggestellte Wohnungen - ein Bündnis von Vertretern der Bauwirtschaft und Gewerkschaften fordert mehr Unterstützung vom BW-Landtag.

Vertreterinnen und Vertreter von Bauwirtschaft, Kammern, Mieterschaft und Gewerkschaften aus Baden-Württemberg fordern, dass der Landtag den Wohnungsbau stärker fördert. Dazu wollen sie am Nachmittag ein entsprechendes Papier vorstellen.

Bündnis fordert "Trendumkehr" von BW-Landesregierung

"Die Krise am Wohnungsbau spitzt sich zu", heißt es von den Organisatoren in einem Einladungsschreiben. Die Situation sei heute schlechter als in Zeiten der Finanzkrise 2008. Es würden immer weniger Gebäude genehmigt oder fertiggestellt. Zudem gebe es zu wenige Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau.

Mit fünf konkreten Lösungsvorschlägen will das Bündnis die Landespolitik zur Trendumkehr auffordern - rechtzeitig vor den Beratungen zum Doppelhaushalt 2025/26. Die Vorschläge sollen im Anschluss an alle Abgeordneten des Landtags verschickt werden.

Fördermittel für Sozialwohnungen seit Juni ausgeschöpft

Dem Bündnis angeschlossen haben sich neben Vertretern der Bauwirtschaft unter anderem auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und der Deutsche Mieterbund Baden-Württemberg.

Im Land fehlen laut einer Studie des Pestel Instituts vom Jahresanfang rund 200.000 Sozialwohnungen. Fördermittel für den Bau solcher Wohnungen für das laufende Jahr sind bereits seit Ende Juni komplett ausgeschöpft.