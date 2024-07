Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Michael Ströbel.

8:18 Uhr Baden-Württemberger nach Bad im Münchner Eisbach weiter vermisst Seit dem Wochenende wird ein 26-jähriger Mann aus dem Raum Stuttgart vermisst. Er war am Samstagnachmittag im Münchner Eisbach verschwunden. Die Suche soll heute fortgesetzt werden, wie die Polizei München mitteilte. Der 26-Jährige war mit Freunden im Englischen Garten unterwegs. Nach Angaben der Polizei ging er an einer Stelle ins Wasser, an der das Schwimmen wegen Lebensgefahr verboten ist. Erst nach geraumer Zeit fiel den anderen in der Gruppe auf, dass der Mann nicht mehr da war. Eine Suche blieb erfolglos. Auch Polizeikräfte, die am Samstag im Gewässer nach ihm tauchten, konnten ihn nicht finde. Im Eisbach besteht nach Angaben der Stadt ein generelles Badeverbot. Nur das Eisbach-Surfen an der Welle beim Haus der Kunst ist demnach erlaubt - für geübte Sportlerinnen und Sportler.

8:02 Uhr Extrem-Wetter lässt Bahn-Pünktlichkeit im Juni einbrechen Tausende ausländische Fußball-Fans, die aktuell in Deutschland ihre Teams unterstützen, haben es bereits zu spüren bekommen - die Unpünktlichkeit der Bahn. Jetzt gab es zahlentechnisch eine Bestätigung, wenn auch mit besonderen Hintergründen. Denn Unwetter und Überflutungen haben im Juni für etliche Verspätungen im deutschen Bahnverkehr gesorgt. Nur etwa 55 Prozent der Fernzüge war deshalb pünktlich unterwegs, so das Unternehmen. Die Bahn sprach von einer Differenz von 15 Prozentpunkten zur angepeilten Jahrespünktlichkeit von um die 70 Prozent. "Die Extremwetterlage in der ersten Juni-Hälfte hat uns einen massiven Pünktlichkeits-Dämpfer verpasst", so ein Bahn-Sprecher. Gleich in mehreren Regionen habe es Flutschäden gegeben. "Über 400 Fernzüge waren im Durchschnitt pro Tag von externen Einflüssen wie Hangrutschen, Überflutungen und Dammschäden betroffen." Das waren rund ein Drittel mehr als während der Flutkatastrophe im Sommer 2021.

7:47 Uhr Aufgalopp beim 1. FC Heidenheim: Laufen und bluten für die Bundesliga Die Europameisterschaft läuft noch, da richten sich die ersten Blicke schon wieder auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga. Als erstes Team hat der 1. FC Heidenheim gestern das Training wieder aufgenommen. Der Ball spielte dabei noch keine Rolle, stattdessen war Laufen angesagt. Viel laufen. Und anschließend immer wieder ein Tröpfchen Blut abzapfen. Alljährlich steht bei den Heidenheimern, die sich erstmals für das internationale Geschäft qualifiziert haben, zu Beginn der Vorbereitungszeit der Laktattest an. Der Erfolgstrainer Frank Schmidt war auch dabei, er ging aber an Krücken, nach seiner Operation am Sprunggelenk ist der Coach noch gehandicapt. Im Interview mit dem SWR äußerte er sich unter anderem zum Trainingsauftakt und einem seiner Stars, Jan-Niklas Beste:

Mehr Tempo bei Asylklagen - Land stärkt Verwaltungsgerichte Asylklagen werden seit Anfang Juli in BW von speziellen Kammern an den vier Verwaltungsgerichten verhandelt, um die Dauer der Verfahren künftig zu verkürzen. Zudem gibt es an den Gerichten in Karlsruhe, Stuttgart und Freiburg nun landesweite Zuständigkeiten für bestimmte Herkunftsländer, so das Justizministerium. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit sei so aufgestellt worden, dass dort eine noch effizientere Bearbeitung der Verfahren ermöglicht werde und gleichzeitig unverändert hohe rechtsstaatliche Standards garantiert würden. Derzeit dauern die Gerichtsverfahren in Asylfragen in Baden-Württemberg laut früheren Angaben des Justizministeriums im Schnitt rund 11 Monate, Eilverfahren rund 1,9 Monate.

6:55 Uhr Hund stirbt durch Giftköder - Polizei warnt die Menschen in Heidelberg In Heidelberg sorgt ein mutmaßlicher Hundehasser für Aufsehen: Im Bereich des Sandhofer Wegs seien in den vergangenen Wochen mehrere Köder aus gekochtem Fleisch mit Tackernadeln, kleinen Schrauben und weiß-bläulichen Kügelchen ausgelegt worden, teilte die Polizei gestern mit. Ein vierjähriger Hund sei gestorben, nachdem er davon gefressen habe. Ein weiterer wurde demnach notoperiert. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Köder ausgelegt wurden oder noch werden, so eine Sprecherin. Deswegen starte die Polizei nun einen Zeugenaufruf.

Hochspannend, aber wenig Tore: Frankreich und Portugal bei EM im Viertelfinale Zugegeben: Es sind bei dieser Europameisterschaft 2024 in einem Spiel schon mehr Tore gefallen als gestern - aber immerhin waren die beiden Partien zwischen Frankreich und Belgien sowie Portugal und Slowenien bis zum Schluss spannend. Während die Franzosen dank eines Eigentores kurz vor Schluss mit 1:0 gewannen, setzte sich Portugal erst im Elfmeterschießen mit 3:0 gegen Slowenien durch, alle Schützen des Außenseiters scheiterten. Damit treffen die beiden Sieger am Freitag im Viertelfinale aufeinander und wären damit potenzielle Gegner der DFB-Elf im Halbfinale, wenn Deutschland sein Spiel gegen Spanien gewinnt.

6:28 Uhr Festnahmen nach Schüssen in Karlsruhe Bei einem Polizeieinsatz in Karlsruhe sind gestern Abend zwei Männer festgenommen worden. Sie hatten mit mehreren Schüssen aus einer Schreckschusswaffe für Aufregung gesorgt. Es habe keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur dpa. Auch sei niemand verletzt worden. Zeugen hatten in der Oststadt Schussgeräusche gehört und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Polizei umstellte in der Folge das Mehrfamilienhaus, aus dem die Schüsse zu hören waren. Wegen der unklaren Lage wurde auch das Spezialeinsatzkommando Baden-Württemberg hinzugezogen. Gegen 21 Uhr habe dann ein Mann die Wohnungstür geöffnet und sei von den Einsatzkräften vorläufig festgenommen worden. In der Wohnung wurde ein weiterer Mann von den Beamten mitgenommen. Bei einer Durchsuchung wurde eine Schreckschusswaffe sichergestellt.

So wird das Wetter heute in Baden-Württemberg Heute morgen klettern die Temperaturen im Land mancherorts nur knapp in den zweistelligen Bereich. Bis zum Mittag scheint die Sonne noch gebietsweise, vor allem im Südwesten und auf die Alb, danach ziehen aber landesweit Wolken auf und es gibt Regenschauer. Die Temperaturen liegen am Nachmittag zwischen 15 und 21 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier:

6:10 Uhr Das wird heute wichtig Nach der Ankündigung von Mercedes-Benz, die eigenen Autohäuser in Deutschland zu verkaufen, finden heute zeitgleich Kundgebungen der Gewerkschaft IG Metall an sechs Standorten in ganz Deutschland statt: in Stuttgart-Untertürkheim, Sindelfingen, Rastatt, Bremen, Düsseldorf und in Berlin. Das Motto lautet "Wir halten zusammen am 2. Juli und jeden Tag". Deutschlands größter Hersteller von Handfeuerwaffen, Heckler & Koch, lädt am Vormittag zur Hauptversammlung nach Rottweil ein. Wie aus einer Mitteilung der Firma auf ihrer Webseite hervorgeht, sackte der Nettogewinn im ersten Quartal 2024 auf 2,4 Millionen Euro ab. In Stuttgart stellt sich Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Mittag im Rahmen einer Pressekonferenz den Fragen der Journalisten und stellt darüber hinaus die Inhalte des Lärmaktionsplans 2024 vor.

Grünen-Bundestagsabgeordnete aus Mannheim wechselt in Unionsfraktion Mitten in der Legislaturperiode wechselt die Grünen-Bundestagsabgeordnete Melis Sekmen in die Unionsfraktion. "Meine Entscheidung ist das Ergebnis eines langen Prozesses", sagte Sekmen gestern Abend. Die 30-Jährige sprach von einem "Schritt nach vorne" und ergänzte: "Meine Vorstellung darüber, wie und in welchem Stil Politik gemacht wird, hat sich weiterentwickelt." Sekmen hat türkische Wurzeln - ihr Vater war als Jugendlicher nach Deutschland gekommen. Sie ist in Mannheim geboren und sitzt seit 2021 im Bundestag. CDU-Fraktionschef Friedrich Merz betonte, dass sich die Fraktion freue, Sekmen bald als neues Mitglied begrüßen zu können. Die Abgeordnete werde in den nächsten Tagen eine Mitgliedschaft im CDU-Kreisverband Mannheim anstreben. Sekmen hat nach eigenen Angaben am Montag ihren Austritt bei den Grünen und aus der Grünen-Bundestagsfraktion erklärt.