Simonswald: 38-jährige Frau tot aufgefunden - Ehemann festgenommen

In Simonswald (Kreis Emmendingen) ist eine 38-jährige Frau tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von einer Gewalttat aus und hat den Ehemann festgenommen.

Am Sonntagvormittag, gegen 11:30 Uhr, wurde die Polizei zu einem Rettungseinsatz in Simonswald gerufen. Dabei entdeckten die Rettungskräfte den leblosen Körper einer 38-jährigen Frau. Nach bisherigem Kenntnisstand geht die Polizei von einer Gewalttat im familiären Umfeld - sprich einem Femizid - aus. Der 34-jährige Ehemann wurde vor Ort festgenommen und am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg dem Haftrichter vorgeführt. Weitere Einzelheit nannte die Polizei zunächst nicht. Die Hintergründe der Tat würden ermittelt, hieß es.