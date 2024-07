Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Michael Ströbel.

9:59 Uhr US-Militär in Europa in erhöhter Alarmbereitschaft Auf US-Militärstützpunkten in Deutschland und anderen europäischen Ländern herrscht Medienberichten zufolge erhöhte Alarmbereitschaft wegen Terrorgefahr. Das Pentagon habe auf den Stützpunkten am Wochenende die zweithöchste Sicherheitsstufe ausgerufen, berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf zwei nicht namentliche genannte Regierungsvertreter. Diese Sicherheitsstufe namens Force Protection Condition Charlie gilt, wenn von einer unmittelbar bevorstehenden Terrorbedrohung ausgegangen wird. Das Pentagon reagierte auf Nachfrage zunächst nicht. Auch das zuständige Zentralkommando des US-Militärs (Eucom) mit Sitz in Stuttgart wollte sich auf Nachfrage des Senders CNN nicht zu den spezifischen Schutzvorkehrungen der Streitkräfte äußern. Ein Sprecher sagte jedoch, dass Eucom ständig eine Vielzahl von Faktoren prüfe, die für die Sicherheit des US-Militärs im Ausland von Bedeutung seien. "Im Rahmen dieser Bemühungen ergreifen wir oft zusätzliche Maßnahmen, um die Sicherheit unserer Militärangehörigen zu gewährleisten", so der Sprecher. Details dazu werde man nicht nennen.

9:57 Uhr Was Städte in BW gegen die Folgen des Klimawandels tun Ab heute gilt das sogenannte Klimaanpassungsgesetz. Es verpflichtet Bund, Länder und Kommunen, Pläne gegen die Folgen des Klimawandels zu erarbeiten. Bepflanzte Dächer, entsiegelte Flächen oder Frischluftschneisen sind einige Maßnahmen, mit denen sich Städte und Kommunen gegen größere Hitze oder Hochwasser wappnen wollen. In Baden-Württemberg haben einige Städte schon angefangen, Hitzeschutzpläne oder Strategien gegen die Folgen von Starkregenereignissen zu entwickeln: Vor allem in Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim oder Freiburg passiert schon einiges, um den Auswirkungen des Klimawandels zu begegnen. Klimaanpassungsgesetz in Kraft So passen sich Worms und Mannheim an den Klimawandel an Ein neues Gesetz verpflichtet ab sofort Bund, Länder und Kommunen, Pläne gegen die Folgen des Klimawandels zu erarbeiten. Die Ausgangslage in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. 12:05 Uhr Aktuell SWR Kultur

9:22 Uhr Verdacht auf Geiselnahme im Polizeirevier - U-Haft Wegen des Verdachts der Geiselnahme sitzt ein 42 Jahre alter Mann seit Freitag in Untersuchungshaft. Wie die Polizei heute Morgen mitteilte, betrat der Mann vergangenen Donnerstag das Polizeirevier Albstadt (Zollernalbkreis) und forderte Zugang zum Zellentrakt. Nach ersten Erkenntnissen wollte er zu einem 24-Jährigen, der am selben Morgen wegen Körperverletzung festgenommen worden war. Bei einem seiner Opfer handelte es sich um den 42-Jährigen, dem der Jüngere am Dienstag mehrmals mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen haben soll. Laut Polizei wollte der 42-Jährige zu dem ihm bekannten 24-Jährigen, um ihn für den Angriff zur Verantwortung zu ziehen. Um das zu erreichen, soll er vorgetäuscht haben, eine Handgranate bei sich zu haben. Die Beamten ließen ihn allerdings trotzdem nicht durch. Sie überwältigen den Mann und nahmen ihn fest. Er war unbewaffnet und führte auch keine Sprengmittel mit sich. Verletzt wurde niemand.

8:04 Uhr Die Verkehrslage in Baden-Württemberg Werfen wir einen Blick auf die Straßen in BW: Auf der A6 zwischen Sinsheim und Kreuz Walldorf gibt es in Fahrtrichtung Mannheim rund sieben Kilometer Stau. Hier müsst ihr rund 20 Minuten mehr einplanen. Auf der A8 zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Ost gibt es in Richtung Stuttgart rund fünf Kilometer stockenden Verkehr und eine Verzögerung von bis zu zehn Minuten Eure Route war nicht dabei? Wie es auf eurer Strecke aussieht, erfahrt ihr immer in der SWR Aktuell-App und hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:49 Uhr Sexueller Missbrauch von Reitschülerin vor Gericht Vor dem Amtsgericht Biberach beginnt heute der Prozess gegen einen 49-jährigen Mann, der eine Reitschülerin mehrfach sexuell missbraucht haben soll. Insgesamt 16 Übergriffe gab es laut Anklage zwischen 2018 und 2020. Demnach soll der Mann die damals 14-Jährige vergewaltigt haben - etwa auf gemeinsamen Fahrten zum Reitunterricht im Raum Riedlingen und bei sich zuhause. Darüber hinaus soll der heute 49-Jährige von dem Mädchen verlangt haben, ihm intime Fotos zu schicken.

6:51 Uhr Frau aus Bad Urach aus Gefängnis in Venezuela entlassen Eine junge Deutsche ist nach intensiven diplomatischen Bemühungen und mehr als zweieinhalb Jahren aus dem Gefängnis in Venezuela entlassen worden und nach Deutschland zurückgekehrt. Es handelt sich dabei um die 30-jährige Katharina M. aus Bad Urach (Kreis Reutlingen). Das hat die Reutlinger Bundestagsabgeordnete Beate Müller-Gemmeke (Grüne) dem SWR bestätigt. Die 30-Jährige war wegen angeblichen Schmuggels von einem halben Kilogramm Marihuana zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden, hatte die Tat aber stets bestritten.

6:37 Uhr Deutschland trifft im Viertelfinale in Stuttgart auf Spanien Jetzt ist amtlich, womit die meisten Fußballfans schon gerechnet hatten: Deutschlands Gegner im Viertelfinale heißt Spanien. "La Furia Roja" besiegte gestern die leidenschaftlich spielenden Georgier mit 4:1. Dabei hatte ein Eigentor in der 18. Minute durch Robin Le Normand Georgien zunächst noch träumen lassen. Erst kurz vor der Pause (39.) gelang Rodri der Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel legten die Spanier schnell nach und untermauerten mit zwei weiteren Treffern in der Schlussphase ihre Rolle als Top-Favorit. Am Freitag wartet dann in Stuttgart die vermutlich bisher größte Aufgabe für das deutsche Team. Anpfiff ist um 18 Uhr. Wie immer versorgen wir euch per Live-Ticker mit allen Infos zum und rund um das Spiel.

6:26 Uhr Wettervorhersage für BW: Der Juli startet mit Wolken und Schauern Nach dem wechselhaften Wetter der vergangenen Tage gibt es auch heute wieder dichte Wolken, die örtlich Schauer und Gewitter bringen. Dazwischen bleibt es auch mal länger trocken, dann zeigt sich ab und an die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 Grad und 24 Grad. Auch morgen und am Mittwoch wird es nicht sonderlich sommerlich: Es gibt viele Wolken, wenig Sonne, zeitweise Regen und kaum noch über 20 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (36,6 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig Die Gewerkschaft ver.di hat zu dreitägigen Warnstreiks an den Unikliniken aufgerufen. Gestreikt wird ab heute in Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm. Damit will die Gewerkschaft Druck vor dem vorerst letzten Verhandlungstermin am 3. Juli aufbauen, um Urabstimmung und unbefristete Streiks noch zu vermeiden. Heute tritt das sogenannte Klimaanpassungsgesetz in Kraft. Bundesländer und Kommunen in Deutschland müssen jetzt festlegen, wie sie sich an zunehmende Klimafolgen wie Hitze, Starkregen und Hochwasser anpassen wollen. Baden-Württemberg hat bereits eine eigene Strategie für die Klimaanpassung, umgesetzt wird sie laut Experten aber vor allem vom Umwelt- und Landwirtschaftsministerium. Das Kultusministerium Baden-Württemberg verleiht heute den Schulpreis "Demokratie und Werte (er)leben". Es würdigt damit Schulen, die sich in besonderer Weise für eine demokratische Zukunft einsetzen. 72 Einrichtungen haben sich beworben. Ihnen winken Geld- und Sachpreise im Wert von insgesamt 30.000 Euro.