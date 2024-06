"Maximalen Druck aufbauen": Ab Montag erneuter Warnstreik an den Unikliniken

Von Montag bis Mittwoch hat die Gewerkschaft ver.di erneut zu einem Warnstreik aufgerufen, auch an der Uniklinik in Freiburg. Die Notfallversorgung sei weiterhin gewährleistet.

Es ist bereits der dritte Warnstreik in der laufenden Tarifverhandlung zwischen der Gewerkschaft ver.di und den vier Unikliniken im Land. Mit dem Streik wolle man "mit maximalem Druck" in die vorerst letzte Verhandlungsrunde am 3. Juli gehen, heißt es von ver.di. Die Gewerkschaft fordert ein Zukunftspaket für rund 26.000 Beschäftigte an den Kliniken in Freiburg, Tübingen, Heidelberg und Ulm. Dazu zählen neben Geld auch Zeitregelungen zur Entlastung und eine nachhaltige Verbesserung der Arbeitsbedingungen.

Operationen und Ambulanztermine werden verschoben

Wegen des Streiks hat die Uniklinik Freiburg angekündigt, dass nicht dringend erforderliche Operationen und Ambulanztermine verschoben werden. Während der Dauer des Streiks bis Mittwoch habe man sich mit der Gewerkschaft auf einen Notdienst geeinigt. Die Notaufnahme sei geöffnet und eine Versorgung der stationären Patientinnen und Patienten auf Wochenendniveau sei sichergestellt.

Gewerkschaft will Teufelskreis mit attraktiven Arbeitsbedingungen durchbrechen

Für Jakob Becker, Verhandlungsführer von ver.di, ist der Mangel an Personal ein Teufelskreis: "Belastende Arbeitsbedingungen führen zur Flucht in die Teilzeit und diese unnötige Verknappung von Personal verschärft die Situation weiter", sagte er bei der Ankündigung des Streiks.

Wir legen ab Montag nochmal eine Schippe drauf, um den Tarifkonflikt mit einer zukunftsfähigen Lösung zu beenden, bevor es zu einer ernsten Eskalation kommt. Parallel bereiten wir uns auch auf eine Urabstimmung vor.

Forderung nach höherem Gehalt und besseren Arbeitsbedingungen

In den Tarifverhandlungen mit dem Arbeitgeberverband der baden-württembergischen Uniklinika (AGU) fordert ver.di für die rund 30.000 Beschäftigten elf Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat. Zudem verlangt die Gewerkschaft die Einführung eines Lebensphasenkontos, eine Entlastung von Pflegekräften sowie eine bessere Ausbildungsqualität. Bei den Verhandlungen geht es um Beschäftigte, für deren Arbeitsverhältnisse der Tarifvertrag Uniklinika Baden-Württemberg gilt. Ärzte oder wissenschaftliches Personal fallen unter andere Tarifverträge.

Rote Linien sind unverrückbar

Der Arbeitgeberverband der Uniklinika (AGU) zeigt kein Verständnis für den Warnstreik. Es gebe klare Grenzen, die keinesfalls überschritten werden können, erklärte die AGU am Freitag. Was diese roten Linien genau sind, ist nicht klar. Der Arbeitgeberverband stellte fest, dass man aber weiterhin die feste Absicht habe, am Mittwoch wie geplant eine Einigung im Tarifkonflikt zu erreichen.