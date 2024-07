Rettung oder dreister Bierklau in Schwäbisch Hall? Fans fehlte das Fass

Kurioser Fall am EM-Abend in Schwäbisch Hall: Kurz vor einer Party fehlte plötzlich das Bierfass. Aufgebracht rief eine Frau bei der Polizei an und meldete den angeblichen Diebstahl.

Fast hätte es bei einer EM-Party im Schwäbisch Haller Stadtteil Gelbingen durstige und unglückliche Fans gegeben: Denn dort war plötzlich das Bierfass verschwunden, das unter einem Carport für die abendliche Party bereitgestellt worden war. Die Gastgeberin rief gegen 13 Uhr aufgeregt bei der Polizei an und meldete, dass es geklaut wurde. Doch rund drei Stunden später konnte sie Entwarnung geben. Bierfass an einem sicheren, kühlen Ort Ein aufmerksamer Nachbar hatte das Fass und "die unsachgemäße warme Lagerung des Genussmittels" - wie die Polizei schreibt - gesehen, es kurzerhand mitgenommen und in seinen Kühlschrank gepackt. Nicht ganz uneigennützig, denn der Nachbar war selbst Gast bei der Party. Er brachte dann das kühle Bier wieder mit und somit gab es ein Happy End für alle. Wer klaut schon warmes Bier?