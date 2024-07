Mit einer Schifffahrt von Lindau zur Insel Mainau ist am Freitag die 73. Nobelpreisträgertagung am Bodensee zu Ende gegangen. In diesem Jahr waren Chemiker und Physiker zu Gast.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaflter aus den Bereichen Chemie und Physik haben an der 73. Nobelpreisträgertagung in Lindau teilgenommen. Am Freitag ging es zum Abschluss mit dem Schiff auf dem Bodensee von Lindau zur Insel Mainau. Fünf Tage lang hatten ausgezeichnete Wissenschaftler und Nachwuchsforscher sich in Lindau ausgetauscht.

Nobelpreisträger warnen vor Atomwaffen

Künstliche Intelligenz und das Vertrauen in die Wissenschaft waren am Freitag Thema beim Abschlusstreffen der Nobelpreisträger auf der Mainau. Am Ende unterschrieben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine gemeinsame Erklärung: In der "Mainau Deklaration 2024" warnen sie vor dem Einsatz von Atomwaffen. Diese könnten - versehentlich oder absichtlich - zu einem Ende unserer menschlichen Zivilisation führen.

Seit Sonntag hatten die Nobelpreisträgerinnen und -träger bei ihrem traditionellen Treffen in Lindau über wissenschaftliche Fragen diskutiert. Daran nahmen auch 630 junge Physiker und Chemiker aus der ganzen Welt teil. Energie, KI und Quantenphysik standen auf der Tagesordnung der 73. Nobelpreisträgertagung. Mit dabei war unter anderem der Österreicher Anton Zeilinger, der für seine Forschungen zur Quantenphysik 2022 den Nobelpreis erhielt.

Bettina Gräfin Bernadotte hielt die Eröffnungsrede der 73. Lindauer Nobelpreisträgertagung. SWR Bernhard Hentschel

Die Nobelpreisträgertagung sende ein wichtiges Signal der Kooperation, so Bettina Gräfin Bernadotte in ihrer Eröffnungsrede.

In einer Zeit, in der gesellschaftliche Spaltungen die Welt beeinträchtigen, ist es von unschätzbarem Wert, wenn Wissenschaftler/innen aus aller Welt zusammenkommen.

Die 73. Nobelpreisträgertagung fand in Lindau statt. Pressestelle Lindauer Nobelpreisträgertagung

Austausch mit Nachwuchs

Auch die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger (SPD) nahm an der Eröffnungsfeier teil. Es sei gerade der Austausch der Nobelpreisträger mit den Nachwuchsforscherinnen und -forschern, der die Grundlage für wissenschaftliche Spitzenleistungen in der Zukunft schaffe, so die Ministerin. "Verschiedene Generationen an Forschern am Bodensee versammelt – neugierig, offen, motiviert. Dafür steht die Lindauer Nobelpreisträgertagung."

Besonderes Jubiläum

Und noch ein historisches Jubiläum wurde in diesem Jahr gefeiert. Laut Veranstalter war es am Sonntag auf den Tag genau 70 Jahre her, dass Albert Schweitzer, der berühmte Arzt und Philosoph, als Friedensnobelpreisträger an der Lindauer Tagung teilnahm.