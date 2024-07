Bundeswehrübung "Das goldene Schwab" in der Region Bodensee-Oberschwaben hat begonnen

Am Bodensee und in Oberschwaben sind in den kommenden Tagen zahlreiche Fahrzeuge der Bundeswehr unterwegs. Es handelt sich um ein Manöver des Aufklärungsbataillons 10 aus Füssen.

In den kommenden anderthalb Wochen findet die Übung des Aufklärungsbataillons 10 in mehreren Kreisen in Süddeutschland, darunter auch in der Region Bodensee-Oberschwaben, statt. Der Name der Übung: "Das Goldene Schwab". Beteiligt sind laut Bundeswehr gut 350 Soldatinnen und Soldaten des Bataillons, das im bayerischen Füssen im Landkreis Ostallgäu beheimatet ist. Sie sind unter anderem in den Kreisen Ravensburg, Biberach, Bodensee und Sigmaringen mit 100 Fahrzeugen unterwegs. Darunter Transportpanzer, Spähwagen und LKW für den Einsatz von Drohnen. Sie bewegen sich in mehreren Konvois und haben unterschiedliche Aufgaben. So gibt es zum Beispiel Späh- und Aufklärungstrupps.

Fahrzeugkonvois der Bundeswehr auf den Straßen

Geübt werde die Landesverteidigung im Bündnisfall und deren Koordinierung, so ein Sprecher der Bundeswehr. Die Konvois seien im Gelände und auf Straßen unterwegs. Die Bevölkerung solle sich darauf einzustellen und achtsam auf die Bundeswehrkräfte reagieren. Bereits am Montag hat ein großer Fahrzeugmarsch von Füssen nach Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen) stattgefunden.