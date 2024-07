Im vergangenen Jahr hat sich beim Bad Wimpfener Talmarkt alles um 16 abgebrannte Autos gedreht. In diesem Jahr verhageln Wetter und Fußball die Laune. Einen Tag dauert das Volksfest noch.

In Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) hoffen die Veranstalter am Dienstag auf einen guten Abschluss des Talmarkts. Seit der Eröffnung am vergangenen Donnerstag haben das schlechte Wetter und die Fußball-EM für wenig Andrang und geringe Umsätze gesorgt, so Marktmeister Jochen Großkopf. Die Stimmung sei am Boden, sagte er dem SWR.

Hoffnungen ruhen auf gutem Abschluss

Zwei Gegenspieler hätten der Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung gemacht, erklärt Großkopf. Viele seien wegen des schlechten Wetters ferngeblieben, andere sind wegen der Fußball-EM zuhause geblieben. So half es auch kaum, dass das Deutschlandspiel gegen Dänemark am Samstag auf dem Talmarkt gezeigt wurde.

Jetzt ruhen die Hoffnungen auf dem letzten Tag des Talmarkts: Am Kinder- und Familientag gibt es ermäßigte Fahrpreise. Der Abschluss wird mit einem Musik-Synchron-Feuerwerk gefeiert. Wenn der Dienstag richtig gut läuft, könne man gerade so noch davon sprechen, mit einem "blauen Auge davongekommen" zu sein, so der Marktmeister weiter.

Letzte Hoffnung: Der Kinder- und Familientag mit ermäßigten Preis am Dienstag. SWR Luisa Funk

Polizei zieht positive Zwischenbilanz

Immerhin ist die Polizei bislang zufrieden, das Volksfest verlaufe friedlich, heißt es. Zudem gibt es in diesem Jahr keine Probleme mit dem Parken. Im vergangenen Jahr brannten 16 Autos, die verbotenerweise auf einem Acker geparkt hatten, zum Teil völlig aus. Vor der diesjährigen Veranstaltung hatte man deshalb auf mehr Absperrungen und mehr Kontrollen gesetzt.