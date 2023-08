per Mail teilen

Im Juli waren auf einem Feld nahe des Talmarktes in Bad Wimpfen 16 Autos in Brand geraten. Laut einem Bericht der Heilbronner Stimme war ein tiefergelegtes Fahrzeug die Ursache.

Die Ursache des Brandes beim Bad Wimpfener Talmarkt ist nun bekannt. Ein tiefergelegtes Auto soll für das Feuer verantwortlich sein, so die "Heilbronner Stimme". Am Rande des Talmarktes waren Anfang Juli auf einem Stoppelfeld 16 Autos in Brand geraten. Sie hatten dort trotz Parkverbot geparkt.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung

Die Ermittlungen deuteten darauf hin, dass eine 35 Jahre alte Auto-Fahrerin ihr Fahrzeug auf dem sehr trockenen Getreidefeld abstellte habe, sagte Polizeisprecher Carsten Diemer der Heilbronner Stimme. Kurz nachdem die Frau ihren Wagen verlassen hatte, sollen laut Zeugen die Getreidehalme unter dem Fahrzeug zu brennen begonnen haben.

Die Flammen griffen auf andere dort geparkte Autos über. Mehrere Fahrzeuge wurden bei dem Brand komplett zerstört. Der 35-Jährigen droht nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung.