Nachdem im vergangenen Jahr auf einem gesperrten Stoppelfeld am Talmarkt in Bad Wimpfen 16 Autos gebrannt hatten, sollen jetzt Maßnahmen einen erneuten Vorfall verhindern.

Der Talmarkt in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) startet am Donnerstagabend. Die Organisatoren sowie die umliegenden Gemeinden haben ein neues Park- und Sicherheitskonzept ausgearbeitet. Im vergangenen Jahr waren 16 Autos, die verbotenerweise auf einem Acker geparkt hatten, zum Teil völlig ausgebrannt. Deshalb werden jetzt mehrere Maßnahmen gegen das Wildparken ergriffen. Das Verfahren gegen die Besitzerin des Autos, das die anderen Fahrzeuge in Brand gesetzt hatte, wurde zwischenzeitlich eingestellt.

Der Marktmeister Jochen Großkopf erklärt das neue Sicherheitskonzept:

Mehr Absperrungen und mehr Kontrollen

Wie der Marktmeister des Talmarkts Jochen Großkopf dem SWR sagte, wird es hauptsächlich in den umliegenden Gemeinden mehr Kontrollen geben. "Im Zweifel wird auch abgeschleppt", erklärt er. Darüber hinaus werden mehr Absperrungen aufgestellt. Teilweise sollen auch Straßen verengt werden, sodass Autofahrerinnen und Autofahrer nur auf offizielle Parkplätze fahren können.

Große Vorfreude trotz weniger Kauflust

Die Vorfreude auf den Talmarkt ist durch den Vorfall im vergangenen Jahr allerdings nicht getrübt. Im Gegenteil: Bürgermeister Andreas Zaffran (CDU) freut sich auf ein "supertolles Volksfest mit vielen tollen Schaustellern und unseren Wimpfenern". Auch die Schaustellerinnen und Schausteller sind schon gespannt, wie der Talmarkt finanziell für sie läuft. Jaqueline Högele beispielsweise merkt nach eigenen Angaben, dass die Leute weniger Geld ausgeben, dafür aber gezielter. Sie hofft aber, mit ihrem neuen Fahrgeschäft vor allem die junge Generation anzulocken. Denn die seien ihrer Erfahrung nach immer noch bereit, ihr Taschengeld für Vergnügen auszugeben.