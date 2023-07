Am Sonntag haben am Rande des Bad Wimpfener Talkmarkts 16 Autos Feuer gefangen. Am Tag danach stellen sich Fragen rund um die Versicherung und um die Brandursache.

Nach dem Brand von mehreren geparkten Autos auf einem Stoppelfeld nahe dem Bad Wimpfener Talmarktgelände (Kreis Heilbronn) teilt die Stadt mit, dass für Besucherinnen und Besucher des Volksfestes ausreichend offizielle, kostenpflichtige Parkplätze zur Verfügung gestanden hätten. Der Preis für einen solchen beträgt 2,50 Euro. Als das Feuer ausbrach, standen rund 60 Autos auf der improvisierten Parkfläche. Parken auf dem Feld war verboten Das Parken auf dem Feld sei klar verboten gewesen, sagt die Polizei. Laut dem Leiter des Bauhofs von Offenau (Kreis Heilbronn) stand dort seit Freitag ein Durchfahrtsverbotsschild. Für die Halterinnen und Halter der ausgebrannten Fahrzeuge stellt sich damit auch die Frage, ob eine Versicherung den Schaden übernimmt. Sollte der Brand von einem Auto ausgegangen sein, hätten die anderen Betroffenen Ansprüche gegenüber der Kfz-Haftpflicht des Verursachers, erklärte ein ADAC-Sprecher. Grundsätzlich kämen für Schäden durch Brand und Explosion am eigenen Fahrzeug Kaskoversicherungen auf. Die Polizei Heilbronn schätzte am Montag den Sachschaden auf insgesamt rund 400.000 Euro. Die Zahl der betroffenen Autos korrigierte sie zudem nach oben - von 15 auf 16. Verletzt wurde beim Brand niemand. Die Straße zum abgebrannten Stoppelfeld war eigentlich gesperrt. SWR Peter Wedig Zuerst brennendes Fahrzeug identifiziert Auf Anfrage bestätigte die Polizei am Montagnachmittag, dass inzwischen bekannt sei, von welchem Auto der Brand ausging. Die genaue Brandursache kenne man aber weiterhin nicht. Die Einsatzkräfte vermuten, eine mögliche Ursache könne ein heißer Katalysator gewesen sein. Dabei sind Temperaturen von bis zu 300 Grad möglich. Auch das Stoppelfeld um die Autos herum brannte auf einer Fläche von rund 20.000 Quadratmetern. Während der Löscharbeiten musste die B27 gesperrt werden, es bildeten sich lange Staus. Bürgermeister bespricht sich mit Behörden Der Bad Wimpfener Bürgermeister Andreas Zaffran (CDU) sagte dem SWR, Gäste des Talmarkts hätten immer wieder wild geparkt. Wie man dagegen vorgehen könne, werde er jetzt noch einmal mit Polizei, Feuerwehr und den Nachbarkommunen besprechen. Er müsse auch noch klären, ob das Feuerwerk am Dienstagabend wie geplant stattfinden könne. Es sei aber sehr gut abgesichert und finde an einer ganz anderen Stelle statt.