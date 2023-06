per Mail teilen

Auf dem Dach des Heilbronner Weipertzentrum ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude wurde evakuiert.

Auf dem Dach des Weipertzentrum in Heilbronn ist bei Mäharbeiten die Dachbegrünung in Brand geraten. Die Rettungskräfte haben rund 100 Personen aus dem Gebäude evakuiert. Zeugen hatten die Feuerwehr informiert, dass das Dachgeschoss des Weipertzentrums stark rauchen und in Flammen stehen würde.

Durch das schnelle Einschreiten der Heilbronner Feuerwehren konnte ein Übergreifen des Brandes auf das Gebäudeinnere verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde laut Polizei niemand.