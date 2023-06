Schwerverletzter nach Brand auf Firmengelände in Heilbronn-Böckingen

per Mail teilen

Ein Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, nachdem er Benzin in einen Kompressor füllen wollte. Mehrere Fahrzeuge und ein Anhänger wurden beschädigt.

Am Sonntagabend hat es in Heilbronn-Böckingen auf einem Firmengelände gebrannt. Dabei wurde eine Person schwer verletzt.

Der 38-jährige Mann wollte offenbar Benzin in einen Kompressor füllen, der auf einem Anhänger stand. Dabei verschüttete er wenige Tropfen, sodass es vermutlich zu einer Verpuffung kam, berichtet die Polizei. Der Anhänger mit weiterer Ausrüstung und das Zugfahrzeug brannten völlig aus. Ein nebenstehendes Fahrzeug wurde ebenfalls leicht beschädigt. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 250.000 Euro.

Feuerwehr warnt vor leichtfertigem Umgang mit Treibstoffen

Gerade bei der aktuellen Hitze warnt die Feuerwehr vor einem leichtfertigen Umgang mit Treibstoffen aller Art. Bei laufendem Motor soll man nie ein Aggregat, einen Rasenmäher oder sonstige Geräte mit Verbrennungsmotor nachtanken, rät Jürgen Vogt von der Feuerwehr Heilbronn. Auch nicht, wenn das Gerät zwar ausgeschaltet, aber noch heiß ist. Wenn dabei einige Tropfen verschüttet werden oder sich eine Dampfwolke aus Benzin bildet, könne es sofort dazu kommen, dass das Benzin in Brand gerät und danach das entsprechende Gerät. So sei es beim Einsatz in Böckingen auch gewesen, sagt Vogt.