Auto kollidiert in Heilbronn mit einer Stadtbahn

Weil er verbotenerweise gewendet hat, ist ein Autofahrer in Heilbronn am Abend mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden am Auto: 15.000 Euro.

Ein 38-jähriger Autofahrer wollte am Abend auf der Heilbronner Austraße, Ecke Hans-Seyfer-Straße verbotenerweise wenden. Er musste dafür die doppelten Gleise der Stadtbahn überfahren, so die Polizei. Der 38-jährige erkannte dann eine in Richtung Norden fahrende Stadtbahn zu spät. Es kam zum Zusammenstoß. Nach ersten Schätzungen entstand am Pkw ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Wie hoch der Schaden an der Stadtbahn ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Stadtbahn-Strecke und die Austraße waren bis nach 20 Uhr gesperrt.