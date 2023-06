Am Edelberg in Tauberbischofsheim hat es in den vergangenen Tagen gleich mehrfach gebrannt. Die Polizei geht inzwischen von einer Brandstiftungsserie aus und sucht Zeugen.

Am Dienstagabend, so die Polizei, habe es erneut zwei Waldbrände am Edelberg in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) gegeben. Inzwischen gehe man von einem Serienbrandstifter aus, so ein Polizeisprecher.

Insgesamt bereits fünf Brände

Nachdem am Dienstagabend mehrere Anrufer Rauch am Edelberg gemeldet hatten, konnte die Polizei zunächst eine Brandstelle oberhalb des Weinlehrpfades ausmachen. Mehrere Bäume und Büsche brannten. Da ein Feuerlöscher nicht ausreichte, um die Flammen zu bekämpfen, rückte die Feuerwehr mit 45 Kräften an. Kurz darauf gab es ein weiteres Feuer, diesmal neben der angrenzenden Landstraße. Auch hier musste die Feuerwehr ran. Mit einem Hubschrauber suchte die Polizei im Anschluss vorsorglich den Wald nach weiteren Bränden und verdächtigen Personen ab.

Bereits am Sonntagabend musste die Feuerwehr zwei Brände am Edelberg löschen, am Montag zuvor einen weiteren. Mit den zwei Bränden am Dienstagabend kam es am Edelberg innerhalb knapp einer Woche also zu fünf Bränden. Die Polizei geht daher von einer Brandstiftungsserie aus und sucht dringend Zeugen.