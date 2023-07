Bad Wimpfen: 15 Pkw nahe Volksfest in Brand geraten

per Mail teilen

15 Autos haben am Sonntag nahe des Talmarkts, einem Volksfest in Bad Wimpfen, gebrannt. Verletzt wurde dabei niemand. Auch das Feld drumherum brannte großflächig.

Bei einem Großbrand auf einem Stoppelfeld nahe des Talmarkts in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) sind am Sonntagnachmittag 15 Autos in Brand geraten, elf davon brannten vollständig aus. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist aktuell noch unklar. Kreisbrandmeister und Einsatzleiter Bernd Halter sagte im SWR Interview, mögliche Ursachen könnten ein Fahrzeugdefekt oder auch ein heiß gelaufener Katalysator sein.

Das Feuer war auf einem wilden Parkplatz nahe des Volksfests in Bad Wimpfen ausgebrochen, wie die Polizei bestätigte. Die betroffenen Pkw gehörten demnach wohl Besucherinnen und Besuchern des Talmarkts. Die Feuerwehr hatte zunächst von 17 brennenden Pkw gesprochen, die in Brand geraten waren. Auch das Stoppelfeld um die Autos herum brannte auf einer Fläche von rund 20.000 Quadratmetern.

Starke Rauchentwicklung und Verkehrsbehinderungen

Der auf dem Gelände parkende Pkw war gegen 15:30 Uhr in Brand geraten. Schnell griffen die Flammen durch starken Wind auf umstehende Autos und das trockene Stoppelfeld über, wie der Einsatzleiter der Kreisfeuerwehr Heilbronn, Bernd Halter, dem SWR mitteilte.

Vom Talmarktgelände aus konnten Besucher die riesige Rauchwolke über dem nahe gelegenen Stoppelfeld sehen. SWR

Löscharbeiten der Feuerwehr schwierig

Die Löscharbeiten der Feuerwehr gestalteten sich schwierig, da sich die Flammen immer wieder an neuer Stelle entfachten. Der entstandene Sachschaden könne derzeit noch nicht näher beziffert werden.

Durch die Rauchentwicklung und den Großeinsatz der umliegenden Feuerwehren kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die B27 musste während der Löscharbeiten von Offenau bis zur Abzweigung Duttenberg voll gesperrt werden, es bildeten sich lange Staus.

Brandursache noch unklar

Nach etwa einer Stunde konnten die rund 90 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren den Brand unter Kontrolle bringen. Zu keinem Zeitpunkt habe eine Gefahr für Menschen bestanden, teilte Einsatzleiter Bernd Halter von der Kreisfeuerwehr Heilbronn mit. Zum Talmarktgelände mit seinen vielen Besucherinnen und Besuchern habe glücklicherweise genug Abstand bestanden.

Nahe des Talmarktes in Bad Wimpfen haben 15 parkende Autos gebrannt. Kreisfeuerwehrverband Heilbronn

Was das Feuer ausgelöst hat, ist unklar. Die Polizei hat dazu Ermittlungen aufgenommen. Einsatzleiter Bernd Halter vermutet, dass das trockene Stoppelfeld durch einen überhitzten Katalysator Feuer gefangen haben könnte, und mahnt bei der aktuellen Trockenheit zur Vorsicht.