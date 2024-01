Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Oliver Linsenmaier.

9:12 Uhr Gute Blockade, schlechte Blockade? Natürlich beschäftigen die Bauernproteste auch unsere Community. Denn während viele Menschen auf Straßenblockaden durch "Klimakleber" wütend und teilweise sogar aggressiv reagieren, ist die Welle der Empörung hinsichtlich der Bauernproteste überschaubar. Das nimmt auch die Community wahr. Aber lest selbst.

8:23 Uhr A81 ist der Hotspot für Autorennen in BW In Baden-Württemberg gibt es immer mehr illegale Autorennen. Laut Innenministerium stieg die Zahl solcher Rennen im ersten Halbjahr 2023 auf 207 - das waren 19 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Auf der A81 registrierte die Polizei sogar mehr Rennen als auf jeder anderen Bundesautobahn. Wer beim Autofahren mitbekommt, dass sich andere gerade ein Rennen liefern, sollte sich vor allem nicht provozieren lassen, rät die Polizei. Wer um die Wette fährt und dabei erwischt wird, dem drohen bis zu zwei Jahre Haft. Baden-Württemberg Bis zu zwei Jahre Haft Mehr illegale Autorennen in BW Härteren Strafen, Gerichtsurteilen und Unfällen zum Trotz nimmt die Zahl illegaler Rennen auf den Straßen in BW zu. Auf der A81 gab es sogar mehr Rennen als auf jeder anderen Bundesautobahn. Sendung am So. , 7.1.2024 6:00 Uhr, SWR1 Nachrichten

7:49 Uhr Karl Lauterbach wird am Stockacher Narrengericht angeklagt Kommen wir auch mal wieder zu anderen Themen. Den 8. Februar 2024 hat sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach garantiert fett im Kalender markiert: Denn dann kommt der SPD-Politiker an den Bodensee. Er muss sich vor dem "Hohen Grobgünstigen Narrengericht" in Stockach verantworten. Lauterbach sei ein "Streber" und "Nerd", so die Begründung des Gerichts - das aber froh ist, überhaupt jemanden gefunden zu haben, den es anklagen kann. Warum? Das lest ihr hier: Stockach Bekanntgabe auf Dreikönigssitzung Karl Lauterbach ist Beklagter beim Stockacher Narrengericht Vor dem traditionsreichen Stockacher Narrengericht muss sich in diesem Jahr Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) verantworten. Das gab das Narrengericht am Samstag bekannt. 22:00 Uhr Nachrichten, Wetter SWR2 Sendung am Sa. , 6.1.2024 22:00 Uhr, SWR4 BW Studio Friedrichshafen

7:20 Uhr Blockaden vor Autobahnauffahrten der A7 Auch rund um Ulm ist einiges auf den Straßen los. Laut Polizei fahren Bauern an den Anschlussstellen der A7 bei Herbrechtingen/Giengen und Langenau die Straßen auf und ab und lösen so längere Staus aus. "Die Bauern nutzen dafür die Kreisverkehre und blockieren den Verkehr", sagte ein Polizeisprecher. Derweil hat die Polizei Reutlingen ebenfalls eine Liste von aktuellen Verkehrsbehinderungen in ihrem Beritt veröffentlicht. Aktuell gibt es #Verkehrsstörungen bei#Hechingen Mitte Richtung #Balingen#Egesheim#B43 Höhe #Eselsmühle Richtung #Balingen#Kohlberg#Seeburger Steige#Unterjesingen#Zwiefalter Steige Fahrtrichtung #Biberach

7:11 Uhr Viele Demonstrationen in Mittelbaden Das Polizeipräsidium Offenburg hat eine Liste der heutigen Demonstrationen für ihren Zuständigkeitsbereich veröffentlicht. Da dies im Detail zu weit führen würde, habe ich euch die Pressemitteilung hier mal verlinkt. Ob Achern, Lahr, Sulz, Oberkirch, Rastatt, Gengenbach oder eben Offenburg: Hier gibt es die genaue Übersicht. Außerdem informiert die Polizei in Offenburg auch recht detailliert über X: #Oberkirch - Protestlage - 6.17 Uhr400 Traktoren und 20 Lastwagen sind seit 5.20 Uhr auf der #B28 zwischen #Oberkirch und #Kehl unterwegs.*ks *ma pic.twitter.com/64F9EJ8VQO

6:53 Uhr Bauernproteste: Immer mehr Verkehrsbehinderungen in BW Der Verkehr beziehungsweise die Behinderungen auf den Straßen im Land nehmen immer weiter zu. So verlangsamen einige Landwirte und Landwirtinnen den Verkehr auf der A81 von Stuttgart in Richtung Singen zwischen Horb und Empfingen - auf allen Fahrstreifen. Die B27 Balingen in Richtung Tübingen ist zwischen Engstlatt und Bisingen-Nord sogar komplett blockiert, genau wie im Kreis Tübingen die B28 zwischen Seebronn und der A81-Anschlußstelle Rottenburg.

6:29 Uhr Erste Verkehrsbehinderungen durch Bauernproteste Zurück zu den heutigen Protesten der Landwirtinnen und Landwirte. Diese machen sich bereits auf den Straßen im Land bemerkbar. So beispielsweise im Landkreis Böblingen. Hier und im Landkreis Ludwigsburg sind alleine 20 Versammlungen sowie 10 Kolonnenfahrten mit 1.000 Traktoren angekündigt. Die Polizei rechnet aber mit deutlich mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmern - und bittet um Verständnis und Rücksichtnahme. #LB0801Erste 🚧🚜Verkehrsbehinderungen durch die Protestaktionen sind zu verzeichnen. 👉🏻 Bitte habt Verständnis und nehmt Rücksicht. Das Demonstrationsrecht ist ein Grundrecht in Deutschland. Wir versuchen, die Beeinträchtigungen des Verkehrs so gering wie möglich zu halten.

6:23 Uhr Wettervorhersage für BW: Es bleibt sehr kalt Werfen wir direkt einen Blick auf das Wetter, denn es ist wirklich kalt. Baden-Württemberg startet frostig in die erste Woche nach den Weihnachtsferien. Die Höchstwerte liegen heute zwischen minus 7 Grad auf der Ostalb und null Grad am Oberrhein. Es halten sich viele Wolken, es schneit auf der Alb und im Schwarzwald noch vereinzelt. Und es bleibt bei den Gefrierschrank-Temperaturen: am Dienstag und Mittwoch Dauerfrost mit eisigem Nordostwind. Dafür scheint immer öfter die Sonne.

6:15 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg An vielen Orten in Baden-Württemberg finden heute Demonstrationen der Landwirte und Landwirtinnen gegen Subventionskürzungen durch die Bundesregierung statt. Wegen des hohen Traktorenaufkommens im Zuge der Protestaktionen ist auf den Straßen im Land mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Teilweise sollen auch Straßen blockiert werden. 30 Menschen in Baden-Württemberg hatten im vergangenen Jahr großes Glück im Spiel, denn sie wurden zu Lotto-Millionären. Mehr Lotto-Glückspilze gab es nur im einwohnerstärksten Bundesland Nordrhein-Westfalen mit 37 Neu-Millionären. Genauere Zahlen will die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg heute veröffentlichen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bekommt heute Besuch: Die Sternsinger sind zu Gast in der Villa Reitzenstein. In den vergangenen Tagen waren im Land tausende Kinder und Jugendliche unterwegs, um die Weihnachtsbotschaft in die Häuser und Wohnungen zu tragen und Geld für Kinder in Not zu sammeln. In diesem Jahr sind die Spenden besonders für Amazonien gedacht.

6:05 Uhr Ab Mittwoch streikt die GDL im Personenverkehr Kaum ist die Weihnachtszeit vorbei, ist auch Schluss mit dem weihnachtlichen Frieden bei der Bahn. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat neue Streiks angekündigt. Von Mittwoch, 2 Uhr, bis Freitag, 18 Uhr, soll bundesweit der Personenverkehr bestreikt werden, der Güterverkehr bereits ab Dienstagabend. Die Bahn arbeitet nach eigenen Angaben an einem Notfahrplan. Sobald der bekannt ist und auch klar ist, welche Auswirkungen der Streik auf den Bahnverkehr in Baden-Württemberg haben wird, erfahrt ihr es hier bei uns. Die Deutsche Bahn will übrigens gerichtlich gegen den angekündigten Streik der Lokführerinnen und Lokführer im Tarifkonflikt vorgehen. Sie hält den Ausstand für nicht rechtens und hat einen Eilantrag beim Arbeitsgericht Frankfurt am Main angekündigt, um die Arbeitsniederlegung per einstweiliger Verfügung zu stoppen. Auch hier halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Tarifkonflikt bei der Bahn GDL ruft zu mehrtägigem Bahnstreik ab Mittwoch auf Die Lokführergewerkschaft GDL hat ihre Mitglieder zu mehrtägigen Streiks aufgerufen. Von Mittwoch bis Freitag sollen sie im Personenverkehr die Arbeit niederlegen. Die Deutsche Ba…