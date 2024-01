BW-Newsticker am Morgen: SWR überträgt Trauerfeier für Wolfgang Schäuble live, Bauern distanzieren sich nach Habeck-Blockade, "Deutsche Pop" ist pleite

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Johannes Böhler.

9:45 Uhr Taucher stirbt bei Unfall im Bodensee Bei einem Tauchgang im Bodensee ist ein 52 Jahre alter Mann tödlich verunglückt. Wie die Polizei heute mitteilte, waren der Mann und sein Tauchpartner am Mittwoch bei stürmischem Seegang in Not geraten. Der 52-Jährige wurde demnach durch die Wellen mehrfach an die Promenadenmauer und den Schiffsanleger in Meersburg geschleudert, bis er das Bewusstsein verlor. Ohne Atemregler im Mund sei er noch mehrere Minuten im Wasser getrieben, bis ihn sein Tauchpartner und Passanten an Land zogen. Der Tauchpartner wurde mit einem Schock in ein Krankenhaus gebracht. Meersburg Sturm verursachte starken Seegang Taucher verunglückt tödlich im Bodensee vor Meersburg Ein 52-jähriger Taucher ist bei einem Unfall im Bodensee ums Leben gekommen. Dem Mann wurde laut Polizei wohl starker Seegang während eines Sturms zum Verhängnis. 10:00 Uhr SWR4 am Freitag SWR4

9:34 Uhr Jens Rommel wird wohl neuer Generalbundesanwalt Der aus Baden-Württemberg stammende Jurist Jens Rommel soll nach dem Willen von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) die Nachfolge von Peter Frank als Generalbundesanwalt antreten. Dieser ist als Richter an das Bundesverfassungsgericht gewechselt. Der in Ellwangen (Ostalbkreis) geborene und in Ravensburg aufgewachsene Rommel ist seit 2020 Richter am Bundesgerichtshof. Von 2015 bis 2020 leitete der 51-Jährige zudem die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg. Dem Vorschlag des Bundesjustizministers muss der Bundesrat noch zustimmen. Ernannt wird der Generalbundesanwalt durch den Bundespräsidenten.

9:17 Uhr Nach Habeck-Blockade: Empörung über "Verrohung politischer Sitten" Noch ein Update zu dem Vorfall um die Blockade von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) durch Demonstranten an der Fähre von der Hallig Hooge: Der Minister konnte die Hallig noch in der Nacht mit einer weiteren Fähre verlassen, wie die Flensburger Polizei und ein Ministeriumssprecher heute Morgen bestätigen. Unterdessen haben mehrere Bundespolitiker ihre Empörung über das Geschehen zum Ausdruck gebracht, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz, Innenministerin Nancy Faeser (beide SPD), Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (beide Grüne). Der aus Baden-Württemberg stammende Özdemir forderte den Deutschen Bauernverband auf, sich öffentlich vom Vorgehen der Demonstranten zu distanzieren. Regierungssprecher Steffen Hebestreit schrieb bei X: "Bei allem Verständnis für eine lebendige Protestkultur: Eine solche Verrohung der politischen Sitten sollte keinem egal sein". Sendung am Fr. , 5.1.2024 9:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

8:22 Uhr Landarzt findet keinen Nachfolger: Verband warnt vor Praxissterben Ulrich Euchner versorgt seit 30 Jahren als Landarzt seine Patienten in Albstadt (Zollernalbkreis). Mit seinen 65 Jahren will er eigentlich in den Ruhestand gehen, doch er findet keinen Nachfolger für seine Praxis. Er fragt sich: Wo sollen seine Patienten hin, wenn er nicht mehr praktiziert? Und nicht nur ihm geht es so: Laut Hausärzteverband BW sind fast 40 Prozent der niedergelassenen Hausärzte in Baden-Württemberg über 60 Jahre alt und werden in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen. Laut der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg sind schon heute über 900 Hausarztpraxen nicht besetzt. Neben wachsenden Anforderungen sieht der Hausärzteverband die Ursache dafür in einer Unterfinanzierung der hausärztlichen Versorgung. Diese sei dadurch nicht attraktiv genug für nachkommende Medizinerinnen und Mediziner. Auch die immer wieder auftretenden Probleme bei der Digitalisierung schreckten viele Ärzte ab, so der Verband. Albstadt-Laufen "Ich weiß nicht, wie lange ich noch Geduld habe" Hausarzt aus Albstadt alarmiert: Arztpraxen schließen im großen Stil Seit über dreißig Jahren betreibt Ulrich Euchner eine Hausarztpraxis in Albstadt. Nun steht sie vor dem Aus. Denn Euchner findet keinen Nachfolger. Damit ist er nicht allein.

7:35 Uhr ADAC warnt vor Staus am Wochenende Wenn wir grade schon beim Verkehr sind: Weil in Baden-Württemberg und zehn weiteren Bundesländern am Wochenende die Schulferien enden, rechnet der ADAC ab dem frühen Samstagvormittag mit viel Reiseverkehr. Insbesondere viele Urlauber aus den Skigebieten könnten bereits auf der Rückreise einen Teil ihrer Erholung im Stau oder am Gleis wieder verlieren. "In Baden-Württemberg dürften am Wochenende so gut wie alle großen Fernautobahnen von der Rückreisewelle betroffen sein", sagte Julian Häußler vom ADAC Württemberg der Deutschen Presse-Agentur. Eine Rolle könne dabei auch das Wetter spielen: Für das Wochenende sind Temperaturen um den Gefrierpunkt und Schneefälle auch in tieferen Lagen gemeldet. Auch ab Sonntagmittag wird ein hohes Rückreiseaufkommen bis in den Abend erwartet. Der Tipp des ADAC: "Wer der Reisewelle am Wochenende ausweichen möchte, sollte möglichst spät am Samstagabend, also nach 18 Uhr, oder früh am Sonntagmorgen vor 8 Uhr losfahren."

Am heutigen Freitag erleben wir in Baden-Württemberg vorerst den letzten milden Wintertag. Die Temperaturen erreichen tagsüber bis zu 10 Grad, dabei bleibt es am Morgen verbreitet sonnig und trocken. Am Nachmittag ziehen im Süden des Landes Regenwolken auf. Ab dem Wochenende sinken die Temperaturen wieder und bleiben im 15-Tage-Trend auch tagsüber meist im frostigen Bereich.

6:15 Uhr Das wird heute wichtig In Offenburg wird heute Wolfgang Schäuble die letzte Ehre erwiesen. Mit einer Trauerfeier und einem Trauerzug nimmt die Stadt Abschied von dem verstorbenen CDU-Politiker und ehemaligen Bundestagspräsidenten. Der SWR überträgt die Trauerfeier ab 10:50 Uhr live im TV und im Livestream. Die FDP in Baden-Württemberg will sich heute ab 10 Uhr beim Landesparteitag in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) für die anstehende Kommunalwahl aufstellen. Schwerpunkte des Parteitages werden die Migrationspolitik und die Kernenergie sein. Heute beginnt in BW und bundesweit die "Stunde der Wintervögel". Dabei handelt es sich um eine Aktion des Naturschutzbundes Deutschland (NABU). Schon zum 14. Mal ruft der NABU dazu auf, eine Stunde lang die Vögel, beispielsweise im Garten oder im Park, zu zählen und zu melden. Die Aktion dauert bis zum 7. Januar.

6:01 Uhr Versuchte Tötung auf Stuttgarter Schulhof - 16-Jähriger festgenommen Nach einem versuchten Tötungsdelikt auf einem Schulhof in Stuttgart sitzt nun ein 16-Jähriger in U-Haft. Er soll am 21. Dezember einen Gleichaltrigen durch einen Stich schwer verletzt haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart gestern Abend gemeinsam mitteilten. Nach umfangreichen Ermittlungen hätten Polizisten den Tatverdächtigen bereits am Mittwochnachmittag im Bereich der Schule festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Zwei mutmaßliche Mittäter bleiben auf freiem Fuß. Offenbar war es an dem Abend im Dezember zu einem Streit gekommen, der in dem schweren Angriff endete. Sendung am Fr. , 5.1.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW Studio Stuttgart - Regionalnachrichten