Wetter in Baden-Württemberg: Am Wochenende kommt der Winter zurück

Winter-Rückkehr zum Ferienende: Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Wochenende Schneefall. Erst nur in den Bergen, dann auch in vielen anderen Teilen Baden-Württembergs.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet zum Ferienende am Wochenende mit leichtem Schneefall in Baden-Württemberg. Betroffen seien am Samstag Lagen oberhalb von etwa 500 Metern, wie Oberschwaben, das Allgäu, der Südschwarzwald oder die Schwäbische Alb.

Dort könnten sich bis zum Samstagabend Schneeschichten von drei bis fünf Zentimetern bilden, sagte ein DWD-Sprecher am Donnerstag. Der Schnee könnte auf Grund des sonnigen, aber kalten Wetters der folgenden Tage liegenbleiben.

Zum Nachschauen - der Wetterbericht von Donnerstagabend:

Wenige Gebiete bleiben wohl schneefrei

Am Sonntag verschiebe sich die Schneefallgrenze nach unten. Die Meteorologen erwarten für ganz Baden-Württemberg leichten Schneefall. In den tiefer gelegenen Regionen unterhalb von 500 Metern können sich Schneeschichten von bis zu zwei Zentimetern bilden. Nur die Gebiete im Rheintal unter 100 Metern bleiben demnach schneefrei.

Das Landesinnenministerium in Stuttgart hatte am Donnerstag auf mögliche Staugefahren durch den Schnee am Wochenende hingewiesen. Der DWD-Sprecher rechnete allerdings auf Grund der Schneemenge von wenigen Zentimetern mit geringen Einschränkungen für den Verkehr.

Temperaturen um den Gefrierpunkt

Am Sonntag bewegen sich die Temperaturen im Land laut DWD von minus zwei bis plus drei Grad. Für den Osten und das Bergland bedeute dies Dauerfrost. Der Schneefall setze sich auch in der Nacht zu Montag fort, vor allem südlich der Schwäbischen Alb und in Südbaden.

Der starke Wind der letzten Tage lasse gegen Wochenende nach - am Samstag erwarten die Wetterexperten nur noch schwachen Wind. Der letzte Ferientag Freitag bleibe überwiegend trocken mit Temperaturen von bis zu zehn Grad bei Freiburg. In der Nacht fallen die Werte dann auf bis zu minus zwei Grad im Bergland ab.

Das Wetter in den jeweiligen Landesregionen lässt sich hier aufrufen:

Das Wetter im SWR Sendegebiet

Rückreiseverkehr aus den Skigebieten

Am Wochenende enden sowohl in Baden-Württemberg als auch in zehn weiteren Bundesländern die Schulferien. Die Automobilclubs ADAC und ACE rechnen daher schon ab dem frühen Samstagvormittag mit viel Reiseverkehr - vor allem Richtung Norden, aber wegen des Bettenwechsels in den Wintersportzentren auch Richtung Alpen und Mittelgebirge. Auch ab Sonntagmittag wird ein hohes Rückreiseaufkommen bis in den Abend erwartet.

Stau-Schwerpunkte sieht ein Sprecher des ADAC auf der Autobahn 8 von München in Richtung Karlsruhe und auf der A5 von Basel nach Norden Richtung Karlsruhe. Risiken sieht er wegen der Baustellen auch in Pforzheim auf der A8 zwischen den Ausfahrten Pforzheim-Süd und Nord. Es sei das größte Nadelöhr im Südwesten, so der Sprecher. Hier sollten alle Reisenden am Wochenende definitiv mehr Zeit einplanen. Zu Staus könnte es auch auf der A6 (Nürnberg - Heilbronn), auf der A7 (Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg) und auf der A81 (Singen - Stuttgart) kommen.

Aufgrund des angekündigten Wetterumschwungs mit Minustemperaturen und Frost will der ADAC an diesem Wochenende mehr "gelbe Engel" einsetzen. Mit mehr Einsätzen rechnet der ADAC-Sprecher jedoch weniger am Wochenende, sondern vor allem am kommenden Montag, wenn viele Menschen ihr Auto für die Fahrt zur Arbeit oder zur Schule benötigen.

Bahn: Bauarbeiten enden planmäßig

Die Bahn erwartet zum Ferienende kein hohes Reiseaufkommen. Sonderzüge sind daher nach Bahnangaben nicht vorgesehen. Auch die beiden größeren Baustellen machen der Bahn keine Sorgen: "Die Bauarbeiten in Bad Cannstatt werden planmäßig beendet", sagte ein Sprecher. "Somit endet der Ersatzverkehr zwischen Stuttgart und Esslingen in der Nacht von Freitag auf Samstag am Samstag um 1.00 Uhr." Auf der gesperrten Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim sollen keine zusätzlichen Busse eingesetzt werden.