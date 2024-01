Wer Lotto spielt, der weiß: Die Chance, einen Millionengewinn zu kassieren, ist verschwindend gering. Doch 30 Menschen in BW waren im vergangenen Jahr Glückspilze.

Bei den wenigsten führen die Kreuzchen auf dem Lottoschein zum ganz großen Gewinn. Doch immerhin 30 Menschen in Baden-Württemberg konnten im vergangenen Jahr damit ihr Millionen-Glück feiern - einer weniger als 2022.

54 Millionen Euro gingen in den Kreis Calw

Damit liegt BW im Länderranking der Lotto-Millionäre 2023 auf dem zweiten Platz: Nur im einwohnerstärksten Bundesland Nordrhein-Westfalen gab es mit 37 Neu-Millionären noch mehr, wie der Deutsche Lotto- und Totoblock am Donnerstag in Hannover mitteilte. In ganz Deutschland strichen im vergangenen Jahr 179 Menschen Millionengewinne ein, gut drei pro Woche. Ein Jahr davor waren es 187.

Die höchste Summe des Jahres ging an einen Eurojackpot-Tipper aus Schleswig-Holstein, der im Juni 120 Millionen Euro gewann. Aber auch in Baden-Württemberg wurden Mehrfach-Millionen ausgeschüttet. So gelang es einer Tipperin aus dem Kreis Calw Mitte Oktober, den Eurojackpot zu knacken: Sie gewann steuerfrei 54,2 Millionen Euro, laut dem Lottobetreiber der dritthöchste Gewinn, der je bei Lotto Baden-Württemberg erzielt wurde. Multimillionär wurde im April 2023 auch ein Spieler aus Stuttgart: Er strich fast 8,46 Millionen Euro beim Lotto-Klassiker "6 aus 49" ein.

"6 aus 49" ist nach wie vor die beliebteste Lotterie

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr laut dem Deutschen Lotto- und Totoblock in Deutschland rund 8,2 Milliarden Euro für Lotterien ausgegeben, 2,9 Prozent mehr als 2022. Am beliebtesten blieb dabei die Lotterie "6 aus 49", die einen Anteil von 46 Prozent am gesamten Spieleinsatz ausmachte. Über alle Spielarten hinweg wurden rund 4,0 Milliarden Euro an Gewinnen ausgeschüttet. Detaillierte Zahlen zum Glücksspiel-Jahr 2023 in BW will die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg am kommenden Montag veröffentlichen.

Von den Lotterien profitiert vor allem der Staat. Im vergangenen Jahr flossen daraus rund 3,28 Milliarden Euro an Steuern und Abgaben in die Landeshaushalte. 2022 waren es 3,18 Milliarden Euro. Das Geld wird für Wohlfahrt, Sport, Kunst, Kultur, Denkmalpflege und Umweltschutz verwendet.

Erst im November hatte der Bundesdrogenbeauftragte Burkhard Blienert vor den Gefahren des Glücksspiels gewarnt, denn Glücksspiel kann auch zur Sucht werden. Spieler- und Jugendschutz sowie Spielsuchtprävention seien aber "seit über 70 Jahren fest in den Sozialkonzepten und somit auch im Wertegerüst der Landeslotteriegesellschaften verankert", sagte Sven Osthoff, Geschäftsführer der im Deutschen Lotto- und Totoblock federführenden Gesellschaft Lotto Niedersachsen.