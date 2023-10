per Mail teilen

Über einen Lottogewinn in gigantischer Höhe darf sich ein Glückspilz aus Baden-Württemberg freuen. Auch in den weiteren Kategorien gewinnen viele Lotto-Spielende aus Deutschland.

Von wegen Unglückstag: Für eine Frau aus dem Landkreis Calw wurde Freitag, der 13. zum echten Glücksfall. Sie knackte den Eurojackpot und darf sich über einen Lotto-Gewinn von gut 54 Millionen Euro freuen.

Wie Lotto Baden-Württemberg am Freitagabend mitteilte, hatte die Siegerin in der Gewinnklasse eins die richtigen Gewinnzahlen 16, 23, 30, 37 und 41 sowie die Eurozahlen 2 und 9. Dafür erhält sie 54.233.217,90 Euro. "Es ist der dritthöchste Gewinn, der je bei Lotto Baden-Württemberg erzielt wurde", sagte Lotto-Geschäftsführer Georg Wacker. Die Frau hatte ihren Tipp der Mitteilung zufolge online abgegeben.

Lotto-Gewinne von bis zu 120 Millionen Euro möglich

In der zweiten Gewinnklasse konnten sich sechs Teilnehmer über jeweils 361.266,90 Euro freuen. Zwei Mal ging die Summe nach Niedersachsen und jeweils ein Mal nach Bayern, Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Dänemark. In der dritten Gewinnklasse gingen jeweils 101.868,80 an insgesamt zwölf Spielerinnen und Spieler aus Bayern, Berlin, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz sowie Schweden, Dänemark, Kroatien und Ungarn.

Der Eurojackpot ist eine internationale Lotterie, die staatliche Glücksspielunternehmen in 18 europäischen Ländern anbieten. Jeden Dienstag und Freitag gibt es mindestens 10 Millionen und maximal 120 Millionen Euro zu gewinnen. Ziehungsort ist Helsinki, koordiniert wird die Lotterie von Westlotto in Münster. Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot liegt bei 1 zu 140 Millionen.