Die Landwirte im Stadt- und Landkreis Karlsruhe, Landkreis Rastatt und Pforzheim protestieren gegen die drohenden Subventionskürzungen. Das passiert gerade in der Region.

6:00 Uhr Start des Livetickers zu den Bauernprotesten Heute wollen Landwirtinnen und Landwirte in ganz Deutschland erneut gegen die Streichung von Subventionen durch die Bundesregierung demonstrieren - auch im Kreis Karlsruhe und Pforzheim sind laut Landesbauernverband Aktionen geplant. Das Karlsruher Polizeipräsidium teilte mit, Verkehrsteilnehmer sollten sich am Montag im gesamten Stadt- und Landkreis Karlsruhe auf "erhebliche Verkehrsbehinderungen" einstellen. Nach Angaben der Stadt Pforzheim sind auch Proteste im Umfeld der A8-Anschlussstellen und in der Innenstadt angemeldet. Der Inhalt wird laufend aktualisiert. Alle Infos rund um die Bauernproteste in der Region gibt es hier auf einen Blick: Karlsruhe Gegen Kürzungen von Subventionen Landwirte protestieren auch in der Region - Polizei rechnet mit erheblichen Staus Auch Landwirte in der Region haben für Montag umfassende Protestaktionen angekündigt - unter anderem in Karlsruhe, Pforzheim, Bretten und Bruchsal. Dort drohen Staus. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

10:39 Uhr Auf- und Abfahrten zur A8 bei Pforzheim möglich In Pforzheim sind laut Polizei über 100 Einsatzkräfte unterwegs. Kleinere Versammlungen finden, zusätzlich zu der am Messplatz, an den Autobahnanschlussstellen Pforzheim-West, Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd statt. Auf- und Abfahrten zur A8 sind aber möglich. AUTOR/IN Peter Lauber

10:32 Uhr Größere Konvois aus dem Schwarzwald in Pforzheim erwartet Bis jetzt sind circa 350 Traktoren und Lkw am Messplatz in Pforzheim angekommen. Nach Angaben des Bauernverbands Enzkreis sind größere Konvois aus dem Schwarzwald nach Pforzheim unterwegs. Insgesamt werden 400 bis 450 Fahrzeuge erwartet. Eine kurze Ansprache hat begonnen. AUTOR/IN Peter Lauber

10:22 Uhr Autofahrer und Autofahrerin in Karlsruhe reagieren gelassen In Karlsruher reagieren die meisten Autofahrerinnen und Autofahrer gelassen auf die Proteste. AUTOR/IN Felix Wnuck

9:56 Uhr Protestaktion in Bretten löst sich auf Die Landwirte sollen am Karlsruher Kreuz in Bretten wieder auf ihre Fahrzeuge steigen. Gegen 10:00 Uhr wird die Protestaktion aufgelöst, dann werden sich einige Landwirte sich einen Protest in Bruchsal anschließen. Versammlungsleiter und Organisator Alexander Kern zeigt sich von der Protestaktion in Bretten zufrieden: "Hier in Bretten und deutschlandweit haben wir gezeigt, was wir wollen." Aus polizeilicher Sicht hat alles gut geklappt: Keine Schäden, keine Beschwerden - so die Bilanz. AUTOR/IN Markus Bender

9:54 Uhr Rheinbrücke Wintersdorf blockiert Nach Angaben der Polizei ist durch Traktoren und das enorme Verkehrsaufkommen der Grenzübergang nach Frankreich nicht normal befahrbar. Die Rheinbrücke Wintersdorf im gleichnamigen Rastatter Stadtteil Wintersdorf ist aktuell komplett blockiert.

9:45 Uhr Pforzheimer Messplatz Auf dem Pforzheimer Messplatz stehen bisher 200 Traktoren und 50 Lkw. Viele sind noch bei der Anfahrt. Ein Verkehrschaos in der Stadt blieb bisher aus. Die Versammlung soll bis 12 Uhr stattfinden. AUTOR/IN Peter Lauber

9:38 Uhr So läuft der Bauernprotest in Bretten SWR-Reporter Markus Bender berichtet aus Bretten: AUTOR/IN Markus Bender

9:28 Uhr Grenzübergang bei Iffezheim nach Frankreich weitestgehend frei Der Grenzübergang nach Frankreich auf der B500 bei Iffezheim und die A5-Anschlussstelle nach Baden-Baden sind weitestgehend frei. Nur vereinzelt fahren langsam Traktoren. Nur noch vereinzelt fahren auf der B500 bei Iffezheim Traktoren. SWR AUTOR/IN Patrick Neumann

9:24 Uhr Traktoren ziehen durch die Karlsruher Kriegsstraße Bauern protestieren mit ihren Traktoren auf der Kriegsstraße in Karlsruhe. SWR Laut hupend ziehen Traktoren durch die Karlsruher Kriegsstraße. Auch Autofahrer haben sich an dem Protestzug beteiligt. Bauern protestieren mit ihren Traktoren auf der Kriegsstraße in Karlsruhe. SWR AUTOR/IN Fabiola Germer

9:16 Uhr Verkehr am Karlsruher Kreuz fährt wieder Am Karlsruher Kreuz bei Bretten fängt der Verkehr langsam wieder an zu fließen. AUTOR/IN Markus Bender

8:36 Uhr Traktorenkorso Richtung A5 Am frühen Morgen bewegte sich ein Traktorenkorso aus ca. 20 Fahrzeugen von Bühl aus laut hupend auf den Zubringer zum A5-Autobahnanschluss Bühl. Geplant ist laut Polizei, dass Traktoren aus verschiedenen Richtungen die Autobahnanschlüsse Bühl und Achern in beiden Richtungen zu blockieren. Eine Sternfahrt mit dem Ziel Achern aus dem Acher- und Renchtal sowie aus dem nördlichen Ortenaukreis soll nach Angaben der Beamten am Vormittag stattfinden. AUTOR/IN Susann Bühler

8:31 Uhr Traktoren versammeln sich auf dem Karlsruher Messplatz SWR Auf dem Karlsruher Messplatz versammeln sich Landwirtinnen und Landwirte aus der Region. Laut Polizei werden rund 400 Teilnehmer erwartet, die dann vom Messplatz durch das Stadtgebiet bis zur Karlsruher Messe fahren, um zu demonstrieren. Neben Traktoren folgten dem Protestaufruf auch andere Fahrzeuge, zum Beispiel aus dem Baubranche und von Abschleppdiensten. AUTOR/IN Felix Wnuck

8:20 Uhr Karlsruher Kreuz bei Bretten komplett dicht Kaum noch ein Auto kommt am Karlsruher Kreuz bei Bretten durch. Laut Organisator Alexander Kern sind die Landwirte aus der Region mit rund 100 Traktoren gekommen, die die Bundesstraße 35 blockieren. Nach Angaben der Polizei verläuft die Protestaktion gut. Die Landwirte seien kooperativ und ansprechbar. In Richtung Bruchsal und in Richtung Stuttgart hat sich ein Rückstau von einem 1,5 km gebildet. Eine Rettungsgasse wird durch die Landwirte aber freigehalten. Ursprünglich war vorgesehen, dass die B 35 zwischen Bruchsal und Stuttgart für den Verkehr weitestgehend befahrbar ist, aufgrund der Anzahl der Fahrzeuge ist dies aber nicht möglich. Autofahrer aus Bretten kennen die Situation am Karlsruher Kreuz, denn die Kreuzung war vor kurzem ebenfalls voll gesperrt. Dadurch sind Umleitungen bekannt. SWR AUTOR/IN Markus Bender

8:14 Uhr Behinderungen bei Pforzheim Wegen der Proteste gibt es Behinderungen auf der B10 zwischen Remchingen und der Autobahn Anschlusstelle der A8 Pforzheim-West sowie auf der Anschlusstelle Pforzheim-Nord.

7:40 Uhr Traktoren auf dem Weg nach Karlsruhe SWR Auf der B35 sind Traktoren in Richtung Karlsruhe und Bretten unterwegs. Hinter den Traktoren hat sich eine Schlange gebildet. Teilweise kommt es zu brenzlichen Überholmanövern. Die Bundesstraße ist in Richtung Karlsruhe am Karlsruher Kreuz gesperrt. Personen, die von Bretten die Bundesstraße nach Karlsruhe nutzen möchten, kommen nicht mehr weiter und müssen Umwege fahren. Traktoren blockierten am Montagmorgen die Straßen rund um Bretten SWR AUTOR/IN Markus Bender