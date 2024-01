Bauernproteste: Darum wollen Landwirte in Bretten den Verkehr ausbremsen

Landwirt Alexander Kern aus Bretten ist wütend. Er will sich am Montag den bundesweiten Bauernprotesten anschließen und mit Mitstreitern einen wichtigen Verkehrsknoten teilweise blockieren.

Alexander Kern klingt vor den Bauernprotesten am Montag entschlossen: "Es werden sich Verbraucher auch ärgern. Aber es bringt nichts, wenn wir neben die Bundesstraße stehen und nur allen zuwinken. Dann kriegen wir die Aufmerksamkeit nicht, die wir jetzt einfach erreichen müssen." Am Montag will sich der Landwirt mit etwa 30 anderen Bauern und Traktoren in Bretten auf die B35 stellen und ab 7.30 Uhr den Verkehr behindern.

Verkehrsbehinderungen durch Bauernproteste auch in Bretten

Es soll aber keine vollständige Blockade werden, darauf legt der Landwirt Wert. Und auch Rettungswege sollen frei bleiben. Trotzdem dürften Autofahrer in Bretten die Auswirkungen deutlich spüren. Die Stadt rät dazu, den Bereich um die Kreuzung der B35 und B293 weiträumig zu umfahren.

"Wir wollen jetzt klare Fakten und Regierungsbekenntnisse."

An vielen Orten im Großraum Karlsruhe wird es am Montag Proteste der Landwirte geben. Ohne solche Aktionen passiere nichts, meint der Bauer aus Bretten. Seit vier Jahren beteilige er sich nun schon an Protesten. Bei vielen Gesprächen mit Politikern sei er dabei gewesen. Aber genutzt habe das nichts - oder wie Alexander Kern es ausdrückt: "Jeder drischt nur leeres Stroh."

Bauer Kern befürchtet deutliche Einbußen

Alexander Kern ist auch stellvertretender Kreisvorsitzender des Bauernverbands Karlsruhe. Sein "Spitalhof" liegt in Bretten-Diedelsheim. Der Bauer hat 50 Kühe als Mastbetrieb und 150 Hektar Ackerland, auf denen er Getreide anbaut. Für seine Arbeit braucht er mehrere Traktoren und landwirtschaftliche Maschinen.

Landwirt Alexander Kern kümmert sich auf dem Spitalhof in Bretten um 50 Kühe. SWR

Daher würde ihn die Streichung der Fahrzeug-Subventionen deutlich treffen: Der Wegfall der Agrardieselrückerstattung und der Kfz-Steuerbefreiung würden bei ihm jährlich 10.000 Euro weniger in der Kasse bedeuten. "Wir kriegen diese Diesel-Rückerstattung, weil die Steuer zum Unterhalt der Straßen gedacht ist, aber wir mit unseren Schleppern größtenteils auf dem Acker unterwegs sind."

Kern führt Familienbetrieb weiter

Schon sein Großvater und Urgroßvater waren Bauern. Erst im Juli hat Alexander Kern den Hof von seinen Eltern übernommen. Deshalb hat er auch noch verschiedene finanzielle Verpflichtungen zu stemmen. Das Geld würde ihm schmerzlich fehlen. Dass die Bundesregierung nun kurzfristig angekündigt hat, die Streichungen zum Teil zurückzunehmen, tröstet ihn kaum. Er fordert, dass diese komplett zurückgenommen werden. Die Stimmung unter den Landwirten sei extrem gereizt.

Das trifft alle gleich: den Milchbauern, den Ackerbauern, den Schweinebauern, den Bio-Bauern. Alle Landwirte sind in Aufruhr!

Landwirt fordert gleiche Bedingungen für alle

Doch es geht Alexander Kern nicht nur um die drohenden Kürzungen. Er fordert für alle Agrarimporte gleiche Standards wie beim Anbau in Deutschland. Es könne nicht angehen, dass hier hohe Tierschutz-, Umweltschutz- und Produktstandards gelten, aber bei Importen sei das fast egal: Soja aus Brasilien, Weizen aus der Ukraine oder Zuckerrüben aus Frankreich sollten seiner Meinung nach die gleichen Anforderungen erfüllen. Denn nur dann könnten die heimischen Produkte auch wieder preislich konkurrenzfähig werden.

Auch dafür lohnt es sich aus Sicht des Bauern aus Bretten auf die Straße zu gehen.