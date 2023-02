Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jakob Fandrey.

10:00 Uhr Auf Wiedersehen! Und schon ist der Mittwochvormittag wieder vorbei. Und natürlich gibt es auch am morgigen Donnerstag wieder einen Newsticker für euch, dann begrüßt euch mein Kollege Marcel Kuntz an gleicher Stelle. Bis dahin findet ihr wie gewohnt alle wichtigen Nachrichten auf unserer Homepage SWRAktuell.de/bw, in der SWR Aktuell App, bei Twitter, Facebook, Instagram und natürlich auch im Radio und Fernsehen.

9:53 Uhr DFB-Pokal Teil 2: Hoffenheim Außenseiter im Achtelfinale Der VfB Stuttgart hat es bereits ins Viertelfinale des DFB-Pokals geschafft, zieht am Abend der zweite Vertreter aus Baden-Württemberg nach? Zugegeben, für die TSG Hoffenheim wird es ein harter Weg. Die Kraichgauer müssen zum Titelverteidiger, RB Leipzig. Die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter muss auf einige Stammspieler verzichten, dazu ist Hoffenheim seit acht Partien in der Bundesliga sieglos. Ein Weiterkommen wäre also sicher eine Überraschung.

9:11 Uhr Baumfällarbeiten am Blautopf beginnen Es ist einer DER Tourismus-Hotspots in Baden-Württemberg: der Blautopf in Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis). Ständige Pflege des Areals ist Grundvoraussetzung. Und schon mehrfach sollten dort kranke Bäume gefällt werden. Heute haben die Baumfällarbeiten begonnen, ein Hubschrauber ist zum Abtransport der gefällten Bäume am Start. Um den Verlust der Bäume rund um den Blautopf auszugleichen, sollen zum einen Teile des Areals neu bepflanzt werden. Zum anderen ist geplant, 75 neue Bäume im Blaubeurer Stadtwald in Seißen zu pflanzen. Der Blautopf in Blaubeuren ist ein magischer Anziehungspunkt für Besucherinnnen und Besucher. Nun soll das Areal umgestaltet werden. SWR Christine Janke

8:52 Uhr KIT-Forscher: Fracking zu unrecht ein Tabu Fracking zur Förderung von heimischem Gas in tiefen Gesteinsschichten genießt ja nicht unbedingt überall den besten Ruf. Aus Sicht eines Experten beim Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ist es aber zu Unrecht ein Tabu. "Modernes Fracking ist in der aktuellen Situation absolut vertretbar und sollte in einer rationalen Energiepolitik eine Rolle spielen", meint Frank Schilling, Professor für Technische Petrophysik am KIT-Institut für Angewandte Geowissenschaften und Leiter des Landesforschungszentrums Geothermie. Risiken für die Umwelt könnten bei sorgfältiger Planung, Überwachung und Einhaltung technischer Standards gering gehalten werden. Das grün-geführte Umweltministerium in Baden-Württemberg lehnt die Methode aber weiter ab - unter anderem auch deshalb, weil es in der aktuellen Energiekrise nicht weiterhelfen würde, da Fracking-Gas nicht schnell realisiert werden könnte.

8:24 Uhr Verrückter Nahverkehr: Maske auf oder doch Maske ab? Wer von euch derzeit mit Bus und Bahn im Nahverkehr zwischen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg hin und her pendelt, muss aufpassen. Denn in den beiden Ländern gelten unterschiedliche Regeln zur Maskenpflicht - bis einschließlich heute. Erst morgen fällt die Maskenpflicht im Nachbarbundesland, bei uns gilt sie ja bereits nicht mehr. Auf Instagram wird diese kuriose Sache durchaus kontrovers diskutiert. Zwischen Kritik an den unterschiedlichen Regeln und den Zeitpunkten, wann die Maßnahmen auslaufen, gibt es aber auch User, die sich für den Post bedanken, da sie ansonsten die Maske vergessen hätten. Hier geht es direkt zu dem Beitrag auf Instagram

7:54 Uhr Ausbildungssuche: Wenn eine Behinderung abschreckt Unternehmen in Baden-Württemberg warten bei Neueinstellungen derzeit eher ab. Das ist eine Kernaussage der gestern veröffentlichten aktuellen Arbeitsmarkt-Zahlen. Was es heißt, dass Unternehmen mit einer Einstellung zögerlich sind, weiß Elena Cantarutti aus Herbrechtingen-Bolheim (Kreis Heidenheim) nur allzu gut. Die 26-Jährige sucht einen Ausbildungsplatz. Ihr Handicap: Sie ist blind. Dabei wäre sie eigentlich für eine Ausbildung prädestiniert: Sie ist ein kommunikativer Mensch, eine sensible Zuhörerin, kreativ, spricht außer deutsch auch noch fließend japanisch. Dennoch findet sie seit Jahren keine Ausbildungsstelle - Firmen zahlen lieber eine Abgabe oder mogeln sich mit Personen mit "weniger Behinderung" um die Pflicht, entsprechende Arbeitsplätze anzubieten. Video herunterladen (10 MB | MP4)

7:17 Uhr So ist die Lage auf den Straßen in BW Der Berufsverkehr rollt an - und damit gibt es an der einen oder anderen berüchtigten Stelle die eine oder andere Verzögerung. Einige Minuten länger dauert es aktuell auf der A8 von Karlsruhe nach Stuttgart bei Pforzheim. Mehr Zeit mitbringen müssen Pendler auf dem Weg nach Stuttgart auf der B27 zwischen Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen. Der Winter macht sich in den Höhenlagen bemerkbar: Im Schwarzwald-Baar-Kreis ist die Straße zwischen Schönfeld und Brigach wegen Schneebruchs aktuell gesperrt. Alle aktuellen Verkehrsmeldungen gibt es hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

6:56 Uhr Oberärzte kündigen nach Streit mit Lörracher Klinikleitung "Wenn drei Männer aus so einer Mannschaft herausgerissen werden, dann ist mir zum Heulen zumute": So kommentiert der Chefarzt für innere Medizin am Krankenhaus Schopfheim (Kreis Lörrach), Michael Maraun, die Geschehnisse rund um das Klinikum. Weil es seit längerer Zeit Streit um die geplante Umstrukturierung der Lörracher Kreiskliniken gibt, haben mindestens drei Oberärzte, gleichzeitig Notärzte, ihre Androhung wahr gemacht und dem Klinikchef ihre Kündigungen überreicht. Der Klinikchef, der sich gegenüber dem SWR inhaltlich nicht äußern wollte, war den Ärzten nach deren Angaben zuvor in einem Gespräch nicht entgegengekommen. Weitere Kündigungen gelten als wahrscheinlich. Insgesamt hatten 19 Klinikärztinnen und Klinikärzte mit Kündigung gedroht, weil ihre Arbeitsplätze von Schopfheim nach Rheinfelden verlegt werden sollen. Schopfheim Kündigungen in Schopfheim Drei Oberärzte kündigen im Schopfheimer Klinikstreit Im Streit mit der Lörracher Klinikleitung über die geplante Umstrukturierung haben drei Oberärzte des Krankenhauses in Schopfheim gekündigt. Weitere Kündigungen könnten folgen. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

6:48 Uhr Wetter in Baden-Württemberg: Chance auf etwas Sonne Am frühen Morgen können sich in Baden-Württemberg zunächst einzelne Regen- oder Schneeschauer bilden. Die Schneefallgrenze liegt um 600 Meter. Über den Tag bleibt es längere Zeit trocken, auch die Sonne lässt sich mal etwas sehen. Die Temperaturen steigen bis ein Grad im Hochschwarzwald, fünf Grad an der Donau und neun Grad an der Bergstraße. Es weht mäßiger bis starker, im höheren Bergland stürmischer Westwind. Mehr Infos zum Wetter gibt es im Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend: Video herunterladen (6,1 MB | MP4)

6:40 Uhr "Zu viel GTA gespielt": Diskussionen über Raser auf A81 Die Nachricht beschäftigt in Baden-Württemberg nach wie vor viele Menschen: Der Raser, der sich vor knapp zwei Wochen auf der A81 und A8 eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte, ist gefasst. Und das war nicht irgendeine Verfolgungsjagd: Erst drehte er auf der Autobahn einfach um, dann lieferte er sich ein rund 70 Kilometer langes Verfolgungsrennen um Stuttgart mit der Polizei und war dabei teilweise bis zu 300 km/h schnell. Wie der Verdächtige, ein 37-Jähriger aus dem Kreis Biberach, hinter das Steuer des Sportwagens kommen konnte, war aber zunächst unklar - denn einen Führerschein besitzt er nicht. Zu den Tatvorwürfen schwieg er zunächst. In den sozialen Netzwerken wird seitdem eifrig über den Vorfall diskutiert. "Der hat zuviel GTA gespielt", kommentierte etwa ein User auf unserem Instagram-Account. Ein anderer User nimmt den Besitzer des Wagens in die Pflicht und forderte, dass auch dieser bestraft werden müsse. Der Mann habe das Auto fürs Autohaus nur getestet, "muss ja auch alles funktionieren", kommentierte ein weiterer User mit einem ironischen Unterton. Hier kommt ihr direkt zu dem Beitrag auf Instagram und könnt euch der Diskussion anschließen

6:33 Uhr VfB Stuttgart steht im Viertelfinale des DFB-Pokals Fan des VfB Stuttgart zu sein ist aktuell ja nicht immer super gut für die Gesundheit - bei solchen Last-Minute-Siegen wie gestern Abend im Achtelfinale des DFB-Pokals nimmt man das Leiden aber sicher gerne in Kauf. In der fünften Minute der Nachspielzeit erlöste Serhou Guirassy die Schwaben mit dem 2:1-Siegtreffer beim SC Paderborn. Ein Spiel wie eine Achterbahn-Fahrt, die mit dem Eigentor von Konstantinos Mavropanos aus knapp 48 Metern bereits nach wenigen Minuten kurios begann. Aber Ende gut, alles gut: Die Stuttgarter stehen im Viertelfinale des DFB-Pokals! Für die Spielzusammenfassung und alle Highlights müsst ihr nur auf den Link unten klicken. 2:1 im Viertelfinale gegen Paderborn DFB-Pokal: Später Doppelschlag - Stuttgart dreht Partie gegen SC Paderborn Der VfB Stuttgart hat sein DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den SC Paderborn gewonnen. Lange hatte allerdings der Zweitligist wie der sichere Sieger ausgesehen.

6:24 Uhr Grundsteuer: Baden-Württemberg will Abgabefrist nicht verlängern Nichts geht mehr! Gestern endete die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung - laut Finanzministerium haben kurz vor der Deadline viele Eigentümerinnen und Eigentümer ihre Erklärung noch nicht abgegeben. Um das Thema gab es in den vergangenen Monaten ja viele Diskussionen, Bayern hat sich deshalb dazu entschieden, die Frist um drei Monate zu verlängern. Die schlechte Nachricht für alle Betroffenen in Baden-Württemberg: Bei uns gibt es diese Fristverlängerung nicht. Wie es jetzt in dieser Sache weitergeht, hat uns Gisela Splett, Staatssekretärin im Finanzministerium, gestern Abend erklärt. Video herunterladen (8,5 MB | MP4)

6:14 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Im Landtag soll heute das neue Klimaschutzgesetz beschlossen werden. Darin wird auch bereits das Klimamaßnahmenregister angekündigt. Damit will Baden-Württemberg das erste Bundesland sein, das konkrete Ziele für die Reduzierung von Kohlendioxid (CO2) für Verkehr, Gebäude und Wirtschaft gesetzlich verankert. Trotz ihres hohen Alters soll eine Seniorin aus dem Bodenseekreis ihren Ex-Mann erst mit einem Fleischerhammer angegriffen und ihn dann angezündet haben. Der Mann starb. Die heute 86-Jährige wurde wegen Mordes und Brandstiftung mit Todesfolge im Jahr 2020 zu elf Jahren Haft verurteilt, legte aber Revision ein. Das Urteil wurde vom Bundesgerichtshof aufgehoben, am heutigen Mittwoch beginnt eine neue Verhandlung. Am Universitätsklinikum Ulm startet die "Survive"-Studie zum Thema Brustkrebs. An der Studie werden rund 3.500 Patientinnen aus ganz Deutschland teilnehmen. Sie ist auf zwölf Jahre angelegt und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit mindestens 6,7 Millionen Euro gefördert.

6:01 Uhr Erster weiblicher Wolf in BW nachgewiesen - Debatte über Abschüsse Freude auf der einen, Angst auf der anderen Seite: Nach dem Nachweis des ersten weiblichen Wolfes in Baden-Württemberg geht die Diskussion über die Tiere weiter. Laut Umweltministerium könnte es möglich sein, dass es zu einer Paarbildung kommt. "Möglich wäre dann ebenfalls, dass es bereits im Frühsommer 2023 zur Geburt von Jungtieren und somit zur ersten Rudelbildung im Südschwarzwald kommen könnte." Allerdings ist unklar, ob das Tier noch im Schwarzwald unterwegs oder schon weitergezogen ist. Die Nachricht haben viele Menschen allerdings nicht positiv aufgenommen. Der Landesschafzuchtverband spricht etwa von einer "existenziellen Bedrohung für die Weidetierhaltung" und fordert eine Obergrenze für Wölfe. Die FDP in Baden-Württemberg geht das Thema "Abschuss" ebenfalls offensiv an und verlangt, ein unkontrolliertes Ausbreiten der Wölfe im Land durch gezielte sogenannte Entnahmen zu verhindern. "Forderungen nach einem Abschuss oder der Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht sind deplatziert und helfen nicht weiter", sagte dagegen der Landesvorsitzende des Naturschutzbunds Deutschland (NABU), Johannes Enssle. Was Wolfsexperte Micha Herdtfelder zur aktuellen Lage in Baden-Württemberg sagt, haben wir ihn gestern gefragt. Hier könnt ihr seine Aussagen nachhören:

6:01 Uhr Parlament diskutiert über das Gendern Im Landtag von Baden-Württemberg wird es heute auch um ein Thema gehen, welches die Menschen im Land ziemlich spaltet und oftmals einen Nerv trifft: gendern. Die FDP-Fraktion will über einen Antrag abstimmen lassen, wonach sich alle "amtlichen, behördlichen, schulischen und hochschulischen Einrichtungen des Landes Baden-Württemberg und nachgeordnete Behörden ausschließlich an die gültigen Grammatik- und Rechtschreibregelungen zu halten haben". Interessant dabei ist die Formulierung - diese ist nämlich identisch mit einem Beschluss, den die CDU-Fraktion bei ihrer Klausurtagung im Nordschwarzwald im September gefasst hatte. Also müssen die CDU-Abgeordneten entweder gegen ihren eigenen Beschluss stimmen, oder für die Opposition. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke betonte im Vorfeld, Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) beim Wort nehmen zu wollen. Dieser hatte sich zuletzt gegen das Gendern an Schulen ausgesprochen.